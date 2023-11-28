https://sputniknews.com.tr/20231128/zorunlu-inis-yapan-diyarbakir-ucaginda-buyuk-panik-yasandi-1077851686.html

Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında büyük panik yaşandı

Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında büyük panik yaşandı

Ankara - Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T06:47+0300

2023-11-28T06:47+0300

2023-11-28T06:47+0300

türkiye

uçak

elazığ

acil iniş

diyarbakır

anadolu jet

hava durumu

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Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/a-milli-takim-ucagi-munihe-acil-inis-yapti-1077658785.html

türkiye

elazığ

diyarbakır

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uçak, elazığ, acil iniş, diyarbakır, anadolu jet, hava durumu