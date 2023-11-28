https://sputniknews.com.tr/20231128/zorunlu-inis-yapan-diyarbakir-ucaginda-buyuk-panik-yasandi-1077851686.html
Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında büyük panik yaşandı
Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında büyük panik yaşandı
Ankara - Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T06:47+0300
2023-11-28T06:47+0300
2023-11-28T06:47+0300
türkiye
uçak
elazığ
acil iniş
diyarbakır
anadolu jet
hava durumu
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Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/a-milli-takim-ucagi-munihe-acil-inis-yapti-1077658785.html
türkiye
elazığ
diyarbakır
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uçak, elazığ, acil iniş, diyarbakır, anadolu jet, hava durumu
uçak, elazığ, acil iniş, diyarbakır, anadolu jet, hava durumu
Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında büyük panik yaşandı
Ankara - Diyarbakır seferini yapan AnadoluJet uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.