Ünlü futbolcuların notu işletme sahibini duygulandırdı: 'Çok acıkmıştık'

"Trabzonspor tekrar buraya geldiği zaman imza attıracağız, kendileri ile görüştük. Bu notu çerçeveletip hatıra diye asacağız. Böyle bir olay yaşandı ve biz de mutlu olduk. Aslında bize de sürpriz oldu, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kat kat helali hoş olsun, çok mutlu olduk. Bizim için değişik bir anı oldu. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sivaslılar olarak Trabzonspor veya bütün takımlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman ağırlamaya da hazırız. İnşallah tekrar Sivas'a geldiklerinde görüşeceğiz."