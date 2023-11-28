https://sputniknews.com.tr/20231128/sierra-leonede-hapishaneden-kacan-2-bin-mahkum-araniyor-ihbar-edenlere-bin-dolar-odul-verilecek-1077860502.html
Sierra Leone'de hapishaneden kaçan 2 bin mahkum aranıyor: İhbar edenlere bin dolar ödül verilecek
Sierra Leone'de hapishaneden kaçan 2 bin mahkum aranıyor: İhbar edenlere bin dolar ödül verilecek
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de hapishanelere düzenlenen silahlı baskınlarda kaçan 2 bin mahkumu bulmak için operasyon başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T12:04+0300
2023-11-28T12:04+0300
2023-11-28T12:04+0300
dünya
sierra leone
mahkum
acil durum
ohal
sokağa çıkma kısıtlaması
sokağa çıkma yasağı
dolar
ödül
ordu
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Sierra Leone’nin başkenti Freetown'da Pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere silahlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda en az 2 bin mahkum hapishanelerden kaçtı.Hükümet saldırıların planlı ve koordineli gerçekleştirildiğini açıklarken, polis saldırganları ve kaçan mahkumları bulmak için operasyon başlattı. Yetkililer, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere 2 bin dolar, kaçak mahkumlarla ilgili bilgi verenlere ise bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından başlatılan ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının da ülke çapında devam ettiği bildirildi.20 kişi öldüOrdu sözcüsü Albay Issa Bangura yaptığı açıklamada, saldırılarda 13’ü asker, biri polis olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bangura, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/sierra-leonede-kislaya-saldiri-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi--1077797567.html
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sierra leone, mahkum, acil durum, ohal, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, dolar, ödül, ordu
sierra leone, mahkum, acil durum, ohal, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, dolar, ödül, ordu
Sierra Leone'de hapishaneden kaçan 2 bin mahkum aranıyor: İhbar edenlere bin dolar ödül verilecek
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de hapishanelere düzenlenen silahlı baskınlarda kaçan 2 bin mahkumu bulmak için operasyon başlatıldı.
Sierra Leone’nin başkenti Freetown'da Pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere silahlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda en az 2 bin mahkum hapishanelerden kaçtı.
Hükümet saldırıların planlı ve koordineli gerçekleştirildiğini açıklarken, polis saldırganları ve kaçan mahkumları bulmak için operasyon başlattı. Yetkililer, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere 2 bin dolar, kaçak mahkumlarla ilgili bilgi verenlere ise bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından başlatılan ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının da ülke çapında devam ettiği bildirildi.
Ordu sözcüsü Albay Issa Bangura yaptığı açıklamada, saldırılarda 13’ü asker, biri polis olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bangura, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.