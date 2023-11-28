https://sputniknews.com.tr/20231128/sierra-leonede-hapishaneden-kacan-2-bin-mahkum-araniyor-ihbar-edenlere-bin-dolar-odul-verilecek-1077860502.html

Sierra Leone'de hapishaneden kaçan 2 bin mahkum aranıyor: İhbar edenlere bin dolar ödül verilecek

Sierra Leone'de hapishaneden kaçan 2 bin mahkum aranıyor: İhbar edenlere bin dolar ödül verilecek

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de hapishanelere düzenlenen silahlı baskınlarda kaçan 2 bin mahkumu bulmak için operasyon başlatıldı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T12:04+0300

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Sierra Leone’nin başkenti Freetown'da Pazar günü bir kışlaya ve hapishanelere silahlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda en az 2 bin mahkum hapishanelerden kaçtı.Hükümet saldırıların planlı ve koordineli gerçekleştirildiğini açıklarken, polis saldırganları ve kaçan mahkumları bulmak için operasyon başlattı. Yetkililer, saldırganlarla ilgili bilgi verenlere 2 bin dolar, kaçak mahkumlarla ilgili bilgi verenlere ise bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından başlatılan ve gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının da ülke çapında devam ettiği bildirildi.20 kişi öldüOrdu sözcüsü Albay Issa Bangura yaptığı açıklamada, saldırılarda 13’ü asker, biri polis olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bangura, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/sierra-leonede-kislaya-saldiri-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi--1077797567.html

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sierra leone, mahkum, acil durum, ohal, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, dolar, ödül, ordu