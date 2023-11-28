https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-ukrayna-ordusu-gida-urunlerini-zehirlemek-icin-kimyasal-silah-kullandi-1077882990.html

Rusya: Ukrayna ordusu gıda ürünlerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Rusya: Ukrayna ordusu gıda ürünlerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun gıda maddelerini kimyasal... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T20:28+0300

2023-11-28T20:28+0300

2023-11-28T20:28+0300

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3. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde konuşan Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun özel askeri operasyon sırasında gıda maddelerini kimyasal silahlarla zehirlemesi sonucunda en az 15 kişinin öldüğünü söyledi.Kirillov, “Özel askeri operasyon sırasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gıda ürünlerini zehirlemek amacıyla kimyasal silah bileşenlerinin kullanıldığı ve en az 15 kişinin ölümüne neden olan 17 vaka kaydedildi” dedi.Kirillov, Rus askeri kimyagerlerinin bu silahların bileşenlerinde ‘yalnızca tek bir ülkede’ üretilen çok sayıda bileşik tespit ettiğini, bu bileşenin çok pahalı olduğunu ve bu maddeyle ilgili büyük bir ‘hassasiyet’ olduğunu vurguladı.Karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin biyolojik silah kullanabileceğini ve su kaynakları, gıda ürünleri ve hayvan yemlerini kasıtlı olarak zehirleyebileceğine dikkat çeken Rus komutan, kurtarılan bölgelerde, Amerikan termal kültür koleksiyonlarından aktarılan birçok suşun yanı sıra ‘bakteriyel ve viral ortamın patojenlerini yetiştirmek için’ dondurulmuş biyo-ürünlerin bulunmasının bunun dolaylı kanıtları sayılabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/zelenskiye-yakin-politikaci-ukrayna-askeri-yonetiminin-2024e-yonelik-silahli-faaliyet-plani-yok-1077879087.html

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