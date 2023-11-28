https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-polonez-m-coklu-firlatma-fuze-sisteminin-teknik-ozellikleri-nelerdir--1077880112.html

Rus Polonez-M çoklu fırlatma füze sisteminin teknik özellikleri nelerdir?

Rus Polonez-M çoklu fırlatma füze sisteminin teknik özellikleri nelerdir?

Rus Polonez-M çoklu fırlatma füze sistemi, muharebe aracı, komuta kontrol aracı ve nakliye doldurma aracı olmak üzere üç unsurdan oluşmakta. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

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Füze fırlatmalarının gerçekleştirilmesi için tasarlanan Polonez-M'in teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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