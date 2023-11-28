https://sputniknews.com.tr/20231128/rus-kozmonottan-yercekimsiz-ortamda-hareket-egitimi-1077877362.html
Rus kozmonottan yerçekimsiz ortamda hareket eğitimi
Rus kozmonottan yerçekimsiz ortamda hareket eğitimi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan Rus kozmonot Konstantin Borisov, yerçekimsiz ortamda nasıl hareket edildiğini gösterdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T21:43+0300
2023-11-28T21:43+0300
2023-11-28T21:43+0300
multimedya
video
uzay
kozmonot
uluslararası uzay istasyonu (uui)
rusya
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8 Kasım–22 Kasım dönemine ait video, Rus kozmonotun istasyon içinde farklı şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Kozmonot, kafa önde uçuyor ve takla atıyor.
rusya
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Rus kozmonottan yerçekimsiz ortamda hareket eğitimi
Rus kozmonottan yerçekimsiz ortamda hareket eğitimi
2023-11-28T21:43+0300
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PT0M39S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, uzay, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui), rusya, видео
video, uzay, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui), rusya, видео
Rus kozmonottan yerçekimsiz ortamda hareket eğitimi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan Rus kozmonot Konstantin Borisov, yerçekimsiz ortamda nasıl hareket edildiğini gösterdi.
8 Kasım–22 Kasım dönemine ait video, Rus kozmonotun istasyon içinde farklı şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Kozmonot, kafa önde uçuyor ve takla atıyor.