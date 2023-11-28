https://sputniknews.com.tr/20231128/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-3-ilcede-egitime-ara-1077852627.html
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime ara
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime ara
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T08:12+0300
2023-11-28T08:12+0300
2023-11-28T08:12+0300
yaşam
hava durumu
erzurum
okul
tatil
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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/meteoroloji-acikladi-kar-ve-saganak-devam-edecek-mi--1077852239.html
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hava durumu, erzurum, okul, tatil
hava durumu, erzurum, okul, tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime ara
Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.