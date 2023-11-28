https://sputniknews.com.tr/20231128/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-3-ilcede-egitime-ara-1077852627.html

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime ara

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime ara

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T08:12+0300

2023-11-28T08:12+0300

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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/meteoroloji-acikladi-kar-ve-saganak-devam-edecek-mi--1077852239.html

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