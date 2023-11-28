https://sputniknews.com.tr/20231128/meteorolojiden-yeni-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1077870527.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Tekirdağ'dan başlayacak yeni bir kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Gece... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T15:12+0300
2023-11-28T15:12+0300
2023-11-28T15:12+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasından başlayarak yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/antalyada-denizin-uzerindekiler-firtinanin-boyutunu-gosterdi-1077867745.html
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meteorolojiden yeni uyarı, sağanak yağış, meteoroloji istanbul, hava durumu
meteorolojiden yeni uyarı, sağanak yağış, meteoroloji istanbul, hava durumu
Meteoroloji'den yeni uyarı: Gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Tekirdağ'dan başlayacak yeni bir kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Gece saatlerine dikkat çeken Meteoroloji sabah saatlerinden itibarense yağışların etkili olacağı illeri açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasından başlayarak yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.