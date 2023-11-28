https://sputniknews.com.tr/20231128/meteorolojiden-yeni-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1077870527.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: Gece saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den yeni uyarı: Gece saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Tekirdağ'dan başlayacak yeni bir kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Gece... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T15:12+0300

2023-11-28T15:12+0300

2023-11-28T15:12+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074732970_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6316f783c70ef470d259bd8d7a115c74.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasından başlayarak yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231128/antalyada-denizin-uzerindekiler-firtinanin-boyutunu-gosterdi-1077867745.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteorolojiden yeni uyarı, sağanak yağış, meteoroloji istanbul, hava durumu