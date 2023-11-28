İstanbul'da lodos nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı
© İHA
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İstanbul Pendik’te sahilde bulunan 4 balıkçı teknesi şiddetli rüzgar nedeniyle battı. Lodosun etkisiyle şiddetli dalgalara dayanamayan bir balıkçı teknesi ise kayalıklara çarparak parçalandı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar 4 balıkçı teknesinin batırdı.
Rüzgarın özellikle etkili olduğu sahil kesimlerinde bir balıkçı teknesi de ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran tekne parçalandı.
Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına uyarısında bulunmuştu.
Tekne batması olayıyla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Buraya bir barınak yapılacak, yıllardır bekliyoruz. Şu anda dört tane teknemiz battı. Zarar görmeyen teknemiz kalmadı. Teknelerimizin her tarafı kırıldı. Teknelerimiz liman müdürlüğüne kayıtlı, müracaatlarımızı da yaptık. Teknelerimizi marinaya çekiyoruz fakat marina bizi kabul etmiyor. Sabah saatlerinden beri arkadaşlarımızla burada nöbetçiyiz. 4 tane teknemizi açığa aldık. Arkadaşlarımız teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Dört tane teknemiz zarar gördü, bir tanesi de benim teknem" dedi.
Rüzgarın özellikle etkili olduğu sahil kesimlerinde bir balıkçı teknesi de ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran tekne parçalandı.
Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına uyarısında bulunmuştu.
Tekne batması olayıyla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Buraya bir barınak yapılacak, yıllardır bekliyoruz. Şu anda dört tane teknemiz battı. Zarar görmeyen teknemiz kalmadı. Teknelerimizin her tarafı kırıldı. Teknelerimiz liman müdürlüğüne kayıtlı, müracaatlarımızı da yaptık. Teknelerimizi marinaya çekiyoruz fakat marina bizi kabul etmiyor. Sabah saatlerinden beri arkadaşlarımızla burada nöbetçiyiz. 4 tane teknemizi açığa aldık. Arkadaşlarımız teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Dört tane teknemiz zarar gördü, bir tanesi de benim teknem" dedi.