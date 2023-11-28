https://sputniknews.com.tr/20231128/genel-sekreter-stoltenberg-natounun-temel-iki-gorevini-acikladi-1077862640.html

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun temel iki görevini açıkladı

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun temel iki görevini açıkladı

Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T13:09+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini" söyledi. Stoltenberg, sözlerini "Ukrayna'nın aldığı askeri desteğe rağmen ön cephede ilerleme kaydedemediğini belirtti.Stoltenberg şunları kaydetti: “NATO ülkelerinin tüm büyük yardımlarına rağmen Ukraynalıların bu yıl ön cepheyi hareket ettiremediğini görüyoruz. Bu yalnızca Rusya'nın hafife alınamayacağı gerçeğini doğruluyor. Orduya mühimmat ve teçhizat sağlayabiliyorlar."Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya ile askeri gerilimi önlemenin NATO'nun birincil misyonu olduğunu dile getirmişti.Stoltenberg, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliğini yorumladıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'in üyeliğinin TBMM'de onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.Stoltenberg açıklamasında, "Türk Parlamentosunda onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin de mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile PKK gibi terör örgütlerine karşı kendini koruması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "NATO şu anda bunu yapmaktadır" dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasına yönelik talebiyle ilgili soru üzerine, "İç siyasi tartışmalara girmeyeceğim ama ben din ve ifade özgürlüklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.Din ve ifade özgürlüğünün aynı zamanda NATO'nun ana değerleri olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:Stoltenberg, konuşmasında Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:NATO'dan ateşkesin uzatılması çağrısıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" dedi.NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/nato-ukraynanin-ittifaka-kabulune-iliskin-reform-onerileri-uzerinde-anlasacak-1077831152.html

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, isveç, türkiye, macaristan, israil-filistin, ateşkes, rusya