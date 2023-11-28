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https://sputniknews.com.tr/20231128/genel-sekreter-stoltenberg-natounun-temel-iki-gorevini-acikladi-1077862640.html
Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun temel iki görevini açıkladı
Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun temel iki görevini açıkladı
Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini" söyledi. Stoltenberg, sözlerini "Ukrayna'nın aldığı askeri desteğe rağmen ön cephede ilerleme kaydedemediğini belirtti.Stoltenberg şunları kaydetti: “NATO ülkelerinin tüm büyük yardımlarına rağmen Ukraynalıların bu yıl ön cepheyi hareket ettiremediğini görüyoruz. Bu yalnızca Rusya'nın hafife alınamayacağı gerçeğini doğruluyor. Orduya mühimmat ve teçhizat sağlayabiliyorlar."Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya ile askeri gerilimi önlemenin NATO'nun birincil misyonu olduğunu dile getirmişti.Stoltenberg, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliğini yorumladıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'in üyeliğinin TBMM'de onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.Stoltenberg açıklamasında, "Türk Parlamentosunda onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin de mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile PKK gibi terör örgütlerine karşı kendini koruması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "NATO şu anda bunu yapmaktadır" dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasına yönelik talebiyle ilgili soru üzerine, "İç siyasi tartışmalara girmeyeceğim ama ben din ve ifade özgürlüklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.Din ve ifade özgürlüğünün aynı zamanda NATO'nun ana değerleri olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:Stoltenberg, konuşmasında Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:NATO'dan ateşkesin uzatılması çağrısıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" dedi.NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/nato-ukraynanin-ittifaka-kabulune-iliskin-reform-onerileri-uzerinde-anlasacak-1077831152.html
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Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun temel iki görevini açıkladı

13:09 28.11.2023 (güncellendi: 13:16 28.11.2023)
© AANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA
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Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini" söyledi. Stoltenberg, sözlerini "Ukrayna'nın aldığı askeri desteğe rağmen ön cephede ilerleme kaydedemediğini belirtti.
Stoltenberg şunları kaydetti: “NATO ülkelerinin tüm büyük yardımlarına rağmen Ukraynalıların bu yıl ön cepheyi hareket ettiremediğini görüyoruz. Bu yalnızca Rusya'nın hafife alınamayacağı gerçeğini doğruluyor. Orduya mühimmat ve teçhizat sağlayabiliyorlar."
Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya ile askeri gerilimi önlemenin NATO'nun birincil misyonu olduğunu dile getirmişti.
Stoltenberg, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
NATO'nun iki temel görevi var: Birincisi Ukrayna'yı desteklemek. İkinci görevi ise gerilimin tırmanmasını önlemektir. çatışmanın Rusya ile Rusya arasında geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önleyeceğiz. Çünkü bu daha fazla acıya, ölüme ve yıkıma yol açacaktır.

Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliğini yorumladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç'in üyeliğinin TBMM'de onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Stoltenberg açıklamasında, "Türk Parlamentosunda onay sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin de mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile PKK gibi terör örgütlerine karşı kendini koruması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "NATO şu anda bunu yapmaktadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasına yönelik talebiyle ilgili soru üzerine, "İç siyasi tartışmalara girmeyeceğim ama ben din ve ifade özgürlüklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.
Din ve ifade özgürlüğünün aynı zamanda NATO'nun ana değerleri olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

Özgürlük ve demokrasi NATO'da korunması gereken temel haklardır. İsveç'in NATO üyeliği için önemli olan şey, İsveç hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmiş olduğudur. İsveç, Madrid ve sonra Vilnius'taki zirvelerde terörle mücadelesini, Türkiye ile işbirliğini artıracağının ve silah ihraç kısıtlamalarını kaldıracağının sözünü vermişti ve bunları yaptı. Şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlamasının zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli belgeleri TBMM'ye sevk etmiş olması iyi bir gelişme. TBMM'nin de bu evrakı görüşmeye başlaması olumlu. Ümit ederim bu süreci mümkün olan en kısa zamanda tamamlarlar.

Stoltenberg, konuşmasında Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:
Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Kendilerine saldıran terör grupları hakkında endişeleri var. Türkiye ile kendilerini terör gruplarına karşı korumaları için birlikte çalışmalıyız. NATO şu anda bunu yapmaktadır. Terörle mücadele çabalarımız kapsamında özel koordinatör atadım. Terörle mücadelede ana esaslarımızı güncelleme sürecindeyiz. Bunlar hem Türkiye hem de tüm İttifak için önem taşıyor. İsveç de istihbarat değişimini artırdı. Güvenlik kuvvetleri Türk güvenlik güçleriyle daha yakın çalışıyor. PKK sadece Türkiye değil, İsveç ve NATO müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ayrıca PKK, İsveç'te organize suçla da bağlantılı.

NATO'dan ateşkesin uzatılması çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.
Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır" dedi.
NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
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