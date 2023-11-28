https://sputniknews.com.tr/20231128/frontex-rusya-finlandiya-sinirina-takviye-kuvvet-gonderdi-1077876593.html

Frontex, Rusya-Finlandiya sınırına takviye kuvvet gönderdi

Frontex, Rusya-Finlandiya sınırına takviye kuvvet gönderdi

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex), Finlandiya'nın sınırlarındaki kontrolün artırılması için bu ülkeye 50 sınır güvenlik muhafızları, muhtelif... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T17:17+0300

2023-11-28T17:17+0300

2023-11-28T17:17+0300

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Finlandiya kontrolsüz göçmen akını iddiasıyla Rusya sınırındaki 8 kapıdan 7'sini kapatırken Oslo merkezli Yle televizyonunun haberine göre Frontex, Rusya-Finlandiya sınırına takviye kuvvet gönderdi.Yle, Frontex personelinin bir bölümünün bugün Finlandiya'ya ulaştığını ve bir iki gün içinde Rusya sınırının doğusunda kalan kesimde çalışmalarına başlayacağını kaydetti.Bugüne dek Rusya-Finlandiya sınırında 10 Frontex personeli görev yapıyordu.Frontex İcra Direktörü Hans Leijtens, takviye kuvvet gönderme kararı hakkındaki açıklamasında, bunu AB üyelerinden birini etkileyen hibrit zorluklara karşı mücadelede AB'nin ortak tutumunun göstergesi olarak nitelendirmişti.Finlandiya, üçüncü ülkelerden kontrolsüz göç akını nedeniyle sınırdaki 8 kapıdan 7'sini kapatmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, üçüncü ülke vatandaşlarının sınıra akınının devam etmesi halinde Rusya sınırında açık bulunan son kapıyı da kapatmaya hazır olduklarını söylemişti. Sınır kapılarını kapatma kararı 23 Aralık 2023'e kadar yürürlükte kalacak.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/finlandiya-basbakani-orpo-gerekirse-rusya-sinirindaki-son-kapiyi-da-kapatiriz-1077798058.html

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