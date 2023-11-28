https://sputniknews.com.tr/20231128/ev-ve-arac-sahipleri-icin-son-2-gun-yapilmazsa-satis-islemleri-gerceklestirilemeyecek-1077876838.html
Ev ve araç sahipleri için son 2 gün: Yapılmazsa satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek
Ev ve araç sahipleri için son 2 gün: Yapılmazsa satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek
Milyonları ilgilendiren tarihe 2 gün kaldı. Ek MTV ve emlak vergisini ödemeyenler için süre 30 Kasım'da doluyor. Ödemeyi yapmayanlar satış işlemlerini... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T17:11+0300
2023-11-28T17:11+0300
2023-11-28T17:12+0300
türkiye
emlak vergisi
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisinin ikinci taksit ödeme tarihi 30 Kasım'da sona eriyor. Herhangi bir ceza işlemine maruz kalınmaması için söz konusu tarihe kadar ödemenin yapılması gerekiyor. Hangi araçlar için geçerliOtomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici gibi çeşitli aracı olan herkesin ödemesi gereken ek MTV ödemelerinin son taksitlerini yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Araçlarını hurdaya ayıramayacak ya da muayeneden geçiremeyecek olan araç sahiplerinin aracı yurtdışına çıkarması da mümkün olmayacak. Satış işleminin yapılamaması emlak vergisi ödemeyenler için de geçerli olacak. Ödeme nasıl yapılabilir?Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' internet adresinden veya İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından yapılabildiği gibi anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilir.
https://sputniknews.com.tr/20231125/tum-vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvde-oran-belli-oldu-2024te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1077766832.html
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ek mtv ve emlak vergisi tarih, mtv ve emlak vergi ödemesi nasıl yapılır, ek mtv ve emlak vergisi ödenmezse ne olur, vergi ödemeyen araç sahibi satış yapabilir mi, mtv nedir
ek mtv ve emlak vergisi tarih, mtv ve emlak vergi ödemesi nasıl yapılır, ek mtv ve emlak vergisi ödenmezse ne olur, vergi ödemeyen araç sahibi satış yapabilir mi, mtv nedir
Ev ve araç sahipleri için son 2 gün: Yapılmazsa satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek
17:11 28.11.2023 (güncellendi: 17:12 28.11.2023)
Milyonları ilgilendiren tarihe 2 gün kaldı. Ek MTV ve emlak vergisini ödemeyenler için süre 30 Kasım'da doluyor. Ödemeyi yapmayanlar satış işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Peki ev ve araç sahiplerini ilgilendiren uygulamaya hangi araç türleri dahil, ödemeler hangi yollarla yapılabilir? İşte cevapları...
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisinin ikinci taksit ödeme tarihi 30 Kasım'da sona eriyor. Herhangi bir ceza işlemine maruz kalınmaması için söz konusu tarihe kadar ödemenin yapılması gerekiyor.
Hangi araçlar için geçerli
Otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici gibi çeşitli aracı olan herkesin ödemesi gereken ek MTV ödemelerinin son taksitlerini yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Araçlarını hurdaya ayıramayacak ya da muayeneden geçiremeyecek olan araç sahiplerinin aracı yurtdışına çıkarması da mümkün olmayacak. Satış işleminin yapılamaması emlak vergisi ödemeyenler için de geçerli olacak.
Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' internet adresinden veya İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından yapılabildiği gibi anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilir.