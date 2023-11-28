https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-cia-uzmani-rusyanin-sivil-kayiplari-nasil-en-aza-indirdigini-acikladi-1077861496.html

Eski CIA uzmanı, Rusya’nın sivil kayıpları nasıl en aza indirdiğini açıkladı

Eski CIA uzmanı, Rusya’nın sivil kayıpları nasıl en aza indirdiğini açıkladı

Eski CIA analisti Larry Johnson, İsrail’in Gazze Şeridi saldırıları nedeniyle bölgede yaşanan büyük sivil kayıplar uluslararası toplumu şok ederken, Rusya’nın... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T12:28+0300

2023-11-28T12:28+0300

2023-11-28T12:28+0300

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YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programında konuşan Johnson, Ukrayna’nın tüm arzusuna rağmen sivil kayıplar konusunda uluslararası kamuoyuna baskı yapamadığını kaydederken, “Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘doğrudan direktifi’ nedeniyle çok az sayıda sivil kayıpları var” ifadelerini kullandı.‘Bu yüzden savaş değil askeri operasyon deniyor’Programın sunucusu emekli New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun, ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri büyük kayıplar verirken, Rus kuvvetlerinin özel operasyon sırasında sivil ölümlerini minimumda tutmayı nasıl başardığı’ sorusunu yanıtlayan Larry Johnson, açıklamasının devamında, “İşte tam da bu yüzden buna savaş değil özel askeri operasyon deniyor. Yani Rusya sadece kelime oyunu oynamıyor; bu çok spesifik bir terim ve Putin'in doğrudan talimatı. Savaşların sivilleri öldürerek kazanılmayacağını, sivil kayıpların daha fazla sorun yaratacağını biliyor” diye ekledi.Eski CIA analisti, II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Anglo-Amerikan güçleri tarafından bombalamasını ve çok sayıda sivilin öldüğünü hatırlatırken, “Bu eylemler, zaferi yaklaştırmak yerine geciktirirken, aynı zamanda Almanlar arasında Hitler'e verilen desteği güçlendirmişti” diye anımsattı.Rus ordusunun saldırılarda son derece hassas ve dikkatli davrandığını vurgulayan Johnson, Kiev rejiminin ne kadar arzu etse de Rusya'ya yönelik sivil kayıplarla ilgili suçlamaları doğrulayamadığının altını çizdi.Uzman, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, askeri operasyon, savaş, kiev, abd