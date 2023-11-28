https://sputniknews.com.tr/20231128/ekk-azami-istihdam-olusturan-istikrarli-bir-buyume-modeli-uygulamayi-hedefliyoruz-1077870638.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli hedefliyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli hedefliyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T15:17+0300

2023-11-28T15:17+0300

2023-11-28T15:56+0300

ekk

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

son dakika

ekonomi

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:"Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2023 yılının altıncı toplantısını gerçekleştirmiştir.Kasım ayı başında beş yıllık kalkınma hedeflerimizi ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan uzun vadeli kalkınma stratejimize yön verecek olan On İkinci Kalkınma Planı’nı yayımladık. Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz.Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü EKK toplantısında ele alınan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

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