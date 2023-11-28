https://sputniknews.com.tr/20231128/dolartl-rekor-tazeledi-1077854809.html
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T09:22+0300
2023-11-28T09:22+0300
2023-11-28T09:22+0300
ekonomi
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bitcoin
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Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, euronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 875 lira, çeyrek altın 3 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 105 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 16 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.107 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.23 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.23 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.3033 dolar seviyesinde.
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Dolar/TL rekor tazeledi
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, euronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 875 lira, çeyrek altın 3 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 105 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 16 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.107 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.23 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.23 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 37.3033 dolar seviyesinde.