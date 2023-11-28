Dolar/TL rekor tazeledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uyuşturucu bağımlısı aile üyelelerine nasıl davranılmalı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
15:11
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
15:19
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: ‘İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırı planlarından haberdardı’
15:41
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Yapay zekayla birlikte insanlığın varoluşunda yeni bir sayfa açılıyor
15:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Soyuz roketiyle uzaya yeni askeri uydu gönderdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı politikacı: ‘Rusya, savaşı bitirmeye hazırdı. Devreye Boris Johnson girdi’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ilk 10 ayda 49.8 arttı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Türkiye, doğalgaz transfer merkezinin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
19:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
19:55
2 dk
SESLİ HABER
‘New Jersey, Rusya’ya yaptırımla ilgili yasayı askıya aldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya - Çin arasında yeni rekor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Sivastopol akvaryumunu su bastı
20:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231128/dolartl-rekor-tazeledi-1077854809.html
Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL rekor tazeledi
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T09:22+0300
2023-11-28T09:22+0300
ekonomi
altın
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
bitcoin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_157f9c474690b5bb2e08ddecfd6a9dbd.jpg
Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, euronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 875 lira, çeyrek altın 3 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 105 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 16 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.107 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.23 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.23 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.3033 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231127/gram-altinda-tarihi-zirve-yukselis-suruyor-1077813737.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_ca4fa5bab8c2b2dd6beeb954ab6f7081.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları,altın fiyat son,merkez bankası son dakika,
dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları,altın fiyat son,merkez bankası son dakika,

Dolar/TL rekor tazeledi

09:22 28.11.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© İHA
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, euronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 875 lira, çeyrek altın 3 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 105 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 16 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.107 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.23 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.23 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 37.3033 dolar seviyesinde.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
EKONOMİ
Gram altında tarihi zirve: Yükseliş sürüyor
Dün, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала