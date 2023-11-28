Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Kanadalı mevkidaşları ile görüştü
© İHADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
© İHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.
Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
© İHADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
© İHA