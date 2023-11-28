https://sputniknews.com.tr/20231128/cinde-ucan-elektrikli-otomobil-prototipi-sergilendi-1077876184.html
Çin'de uçan elektrikli otomobil prototipi sergilendi
Çin'de uçan elektrikli otomobil prototipi sergilendi
Çinli teknoloji şirketi XPeng, Pekin'de düzenlenen fuarda uçan elektrikli otomobil (aeromobil) prototipini sergiledi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T20:04+0300
2023-11-28T20:04+0300
2023-11-28T20:04+0300
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otomobil
subaru
çin
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XPeng Voyager X2, 130 km/saat hıza ulaşabilirken, bir kilometreye kadar yüksekliğe çıkabiliyor.Uçan araç yaklaşık 35 dakika boyunca havada kalabiliyor.Son zamanlarda giderek daha fazla aeromobil konsepti ortaya çıkarken, bir ay önce Subaru Tokyo'daki fuarda aeromobil prototipini sergilemişti.
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Çin'de uçan elektrikli otomobil prototipi sergilendi
Çin'de uçan elektrikli otomobil prototipi sergilendi
2023-11-28T20:04+0300
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PT0M35S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, otomobil, subaru, çin, tokyo, видео
video, otomobil, subaru, çin, tokyo, видео
Çin'de uçan elektrikli otomobil prototipi sergilendi
Çinli teknoloji şirketi XPeng, Pekin'de düzenlenen fuarda uçan elektrikli otomobil (aeromobil) prototipini sergiledi.
XPeng Voyager X2, 130 km/saat hıza ulaşabilirken, bir kilometreye kadar yüksekliğe çıkabiliyor.
Uçan araç yaklaşık 35 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Son zamanlarda giderek daha fazla aeromobil konsepti ortaya çıkarken, bir ay önce Subaru Tokyo'daki fuarda aeromobil prototipini sergilemişti.