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CHP’de belediye başkan adaylıkları için kriter belirlendi
CHP’de belediye başkan adaylıkları için kriter belirlendi
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, CHP Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvuruları 5 Aralık'a kadar uzatıldı. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-28T12:00+0300
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belediye başkan adaylığı
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CHP Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılan MYK ve PM toplantısında, CHP’nin yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. Adaylık başvurusunun 5 Aralık’a kadar uzatıldığı partide adayların belirlenme sürecinde geniş kitlelerin görüşü alınacak.İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesine kesin gözü ile bakılırken bu isimler dışındakiler için “memnuniyet anketi” ile örgüt yöneticileri, il milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra STK'ların görüşleri alınarak, eğilim yoklaması da etkili olacak.Aday belirleme sürecinde CHP’nin 38’nci kurultayında yaşanan yarışın etkili olup olmayacağı da merak ediliyor. Kurultay’da kazan Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimleri aday gösterip göstermeyeceği parti içinde tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.3 büyükşehir dışında ise öne çıkan isimler şu şekilde:İzmir'de mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un adaylığı konuşuluyor. İzmir için farklı isimlerin de yine aday adaylığı başvurusu yapabileceği öngörülüyor.Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında adaylık yarışının yaşanması bekleniyor.Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın yanı sıra eski PM üyesi Candan Yüceer ismi de konuşuluyorMuğla'da ise eski vekillerden Burak Erbay, Mürsel Alban ve Akın Üstündağ adaylıklarını seslendiren isimler arasında.Adana'da ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ikilisinden birinin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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chp belediye başkan adayları,yerel seçim adayları,chp istanbul adayı,chp izmir adayı,chp antalya adayı,chp adana adayı,chp tekirdağ adayı,chp yerel seçim sonuçları,chp adayları

CHP’de belediye başkan adaylıkları için kriter belirlendi

12:00 28.11.2023
© AACHP genel merkezi
CHP genel merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© AA
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Özel
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, CHP Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvuruları 5 Aralık'a kadar uzatıldı. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılan MYK toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri ele alındı.
CHP Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılan MYK ve PM toplantısında, CHP’nin yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. Adaylık başvurusunun 5 Aralık’a kadar uzatıldığı partide adayların belirlenme sürecinde geniş kitlelerin görüşü alınacak.
İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesine kesin gözü ile bakılırken bu isimler dışındakiler için “memnuniyet anketi” ile örgüt yöneticileri, il milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra STK'ların görüşleri alınarak, eğilim yoklaması da etkili olacak.
Aday belirleme sürecinde CHP’nin 38’nci kurultayında yaşanan yarışın etkili olup olmayacağı da merak ediliyor. Kurultay’da kazan Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimleri aday gösterip göstermeyeceği parti içinde tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.
3 büyükşehir dışında ise öne çıkan isimler şu şekilde:
İzmir'de mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un adaylığı konuşuluyor. İzmir için farklı isimlerin de yine aday adaylığı başvurusu yapabileceği öngörülüyor.
Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında adaylık yarışının yaşanması bekleniyor.
Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın yanı sıra eski PM üyesi Candan Yüceer ismi de konuşuluyor
Muğla'da ise eski vekillerden Burak Erbay, Mürsel Alban ve Akın Üstündağ adaylıklarını seslendiren isimler arasında.
Adana'da ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ikilisinden birinin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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