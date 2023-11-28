https://sputniknews.com.tr/20231128/cay-ureticilerine-303-milyon-lira-destek-bakan-yumakli-odeme-tarihini-duyurdu-1077867003.html

Çay üreticilerine 303 milyon lira destek: Bakan Yumaklı ödeme tarihini duyurdu

Çay üreticilerine 303 milyon lira destek: Bakan Yumaklı ödeme tarihini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesinin 2 gün sonra yapılacağını belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T14:24+0300

2023-11-28T14:24+0300

2023-11-28T14:24+0300

türkiye

çay

ibrahim yumaklı

destek

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/bakanlik-acikladi-hayvancilik-destekleri-artirildi-1077790080.html

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Sputnik Türkiye

çay ay üreticilerine destek ödemesi ne zaman, çay üreticilerine ne kadar ödenecek, bakan yumaklı duyurdu