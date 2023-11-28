https://sputniknews.com.tr/20231128/cay-ureticilerine-303-milyon-lira-destek-bakan-yumakli-odeme-tarihini-duyurdu-1077867003.html
Çay üreticilerine 303 milyon lira destek: Bakan Yumaklı ödeme tarihini duyurdu
Çay üreticilerine 303 milyon lira destek: Bakan Yumaklı ödeme tarihini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesinin 2 gün sonra yapılacağını belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T14:24+0300
2023-11-28T14:24+0300
2023-11-28T14:24+0300
türkiye
çay
ibrahim yumaklı
destek
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/bakanlik-acikladi-hayvancilik-destekleri-artirildi-1077790080.html
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çay ay üreticilerine destek ödemesi ne zaman, çay üreticilerine ne kadar ödenecek, bakan yumaklı duyurdu
çay ay üreticilerine destek ödemesi ne zaman, çay üreticilerine ne kadar ödenecek, bakan yumaklı duyurdu
Çay üreticilerine 303 milyon lira destek: Bakan Yumaklı ödeme tarihini duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesinin 2 gün sonra yapılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.