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https://sputniknews.com.tr/20231128/calisan-emeklilere-5-bin-tl-ikramiye-ne-zaman-yatirilacak--1077851152.html
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?
Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından gözler çalışan emeklilere 5000 TL... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T06:23+0300
2023-11-28T06:23+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
türkiye
çiftçi
recep tayyip erdoğan
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Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?Önerge Meclis'e gönderildiEmekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecekEkonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.Çalışmayan emekliye yatırıldıEmeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.Çiftçiler 5 bin TL alacak mı?5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231127/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-odenmesini-iceren-onerge-ak-parti-grubuna-gonderildi-1077833416.html
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çalışan emeklilere 5000 tl ikramiye yattı mı,çalışan emeklilere ne zaman yatırılacak,önerge meclis'e gönderildi,emekliye 5000 tl ikramiye ödemelerinde son durum,çalışan emekli ikramiye ne zaman yatacak,çalışan emekli 5 bin tl ne zaman,çalışan emekli ikramiye son durum
çalışan emeklilere 5000 tl ikramiye yattı mı,çalışan emeklilere ne zaman yatırılacak,önerge meclis'e gönderildi,emekliye 5000 tl ikramiye ödemelerinde son durum,çalışan emekli ikramiye ne zaman yatacak,çalışan emekli 5 bin tl ne zaman,çalışan emekli ikramiye son durum

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatırılacak?

06:23 28.11.2023
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Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından gözler çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?
Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?

Önerge Meclis'e gönderildi

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Çalışmayan emekliye yatırıldı

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çiftçiler 5 bin TL alacak mı?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
TÜRKİYE
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge TBMM'ye gönderildi
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