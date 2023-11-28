https://sputniknews.com.tr/20231128/bahceliden-chp-genel-baskanina-daha-az-esittir-tepkisi-1077857527.html
Bahçeli'den CHP Genel Başkanı'na 'daha az eşittir' tepkisi
Bahçeli'den CHP Genel Başkanı'na 'daha az eşittir' tepkisi
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir" sözlerine tepki gösterdi ve 'bu suçtur' dedi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:49+0300
2023-11-28T10:49+0300
2023-11-28T10:52+0300
politika
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ekonomi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm, ekonomi
devlet bahçeli, mhp, tbmm, ekonomi
Bahçeli'den CHP Genel Başkanı'na 'daha az eşittir' tepkisi
10:49 28.11.2023 (güncellendi: 10:52 28.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir" sözlerine tepki gösterdi ve 'bu suçtur' dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşittir açıklaması, Kürt kökenlerin daha az eşit olduğunu iddia etmek, devletin bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur.