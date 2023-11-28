Bahçeli'den CHP Genel Başkanı'na 'daha az eşittir' tepkisi

Bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşittir açıklaması, Kürt kökenlerin daha az eşit olduğunu iddia etmek, devletin bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suçtur.