https://sputniknews.com.tr/20231128/antalyada-denizin-uzerindekiler-firtinanin-boyutunu-gosterdi-1077867745.html

Antalya’da denizin üzerindekiler fırtınanın boyutunu gösterdi

Antalya’da denizin üzerindekiler fırtınanın boyutunu gösterdi

Antalya’da fırtına ve dev dalgaların vurduğu Kaleiçi Yat Limanı’nda en çok balıkçılar ve turizmciler etkilendi. 32 metrelik bir tur teknesi ile 2 balıkçı... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T14:47+0300

2023-11-28T14:47+0300

2023-11-28T14:47+0300

antalya

fırtına

deniz

türkiye

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Son 40 yılın en etkili fırtınası olduğunu söyleyen Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği Orhan Yakar, "20 yıldır bu limandayım böyle bir fırtına görmedim, eski arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. 2 balıkçı teknemiz battı, bir tane de tur teknesi battı. Oldukça üzüldük, milli servet gözüyle bakıyoruz" dedi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün turuncu kodla uyarı verdiği Antalya, geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından oluşan dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı’nda etkili olurken, falezlere çarpan ve mendireği aşan dalgalar limandaki bağlı teknelere zor anlar yaşattı. Bağlı olduğu noktadan kopan 32 metrelik bir tur teknesi ile 2 balıkçı teknesi battı. Birçok tekne zarar görürken sahipleri, batmaması için yoğun çaba sarf etti. Limanın yürüyüş yolları ve teknelerden kopan tahta parçaları denizin üzerini kapladı. Fırtınanın ardından Yat Limanı’nda Büyükşehir ekiplerince temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Bazı balıkçılar ve tur tekne sahipleri teknelerindeki son kontrollerini yaparken, denizin üzerinde halen fırtına ait izlerin kaldığı görüldü. Batan ya da zarar gören teknelerin parçaları, ekipler tarafından denizden çıkartılmaya başlandı. 'Son 40 yılın en etkili fırtınasıydı' En çok balıkçılar ve turizmcilerin etkilendiği fırtınada 2 balıkçı teknesinin batmasının yanı sıra toplamda 25 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü belirten Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği Orhan Yakar, “Son 40 yılın en etkili fırtınasıydı bu. 20 yıldır bu limandayım böyle bir fırtına görmedim, eski arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. 2 balıkçı teknemiz battı, bir tane de tur teknesi battı. Oldukça üzüldük, milli servet gözüyle bakıyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/antalyada-saganak-araclar-yolda-kaldi-halk-otobusu-suyla-doldu---1077786733.html

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