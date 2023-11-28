https://sputniknews.com.tr/20231128/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-israilde-1077850231.html

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’de

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’de

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail’de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T02:24+0300

2023-11-28T02:24+0300

2023-11-28T02:24+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

almanya

benyamin netanyahu

isaac herzog

frank-walter steinmeier

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi, İsrail’i ziyaret etti.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelen Steinmeier, çatışmalardan etkilenen Kibbutz Be'eri’yi ziyaret etti. Herzog ve Steinmeier'in ziyaret sırasında çelik yelek giydiği görüldü. Herzog, Kibbutz Be'eri’deki sanat galerisinin ve kültür merkezinin yeniden inşası için Almanya'nın 7 milyon euro bağışta bulunacağını ifade ederek, Steinmeier’e ve Almanya’ya İsrail’e verdikleri destek için teşekkür etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Steinmeier'in görüşmesi İsrail parlamentosunda gerçekleşti.Görüşmede Netanyahu, hem ziyareti hem de İsrail'e gösterdiği dostluktan dolayı Steinmeier'e memnuniyetini dile getirdi.İsrail Başbakanı ayrıca Almanya'nın Tel Aviv yönetimine verdiği "tutarlı" destekten dolayı Steinmeier'e teşekkür etti.Steinmeier’ın İsrail’in ardından Umman ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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israil, israil-filistin, almanya, benyamin netanyahu, isaac herzog, frank-walter steinmeier