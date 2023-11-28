https://sputniknews.com.tr/20231128/ahmet-hakan-fatih-terime-sordu-soz-konusu-fona-fatih-terim-fonu-denilmesine-bir-cevabi-yok-mu-1077852114.html
Ahmet Hakan, Fatih Terim'e sordu: Söz konusu fona 'Fatih Terim fonu' denilmesine bir cevabı yok mu?
Ahmet Hakan, Fatih Terim'e sordu: Söz konusu fona 'Fatih Terim fonu' denilmesine bir cevabı yok mu?
Ahmet Hakan, Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon dolandırıcılığında adı geçen Fatih Terim'in bir açıklama yapması gerektiğini belirtti ve "Para yatıran bir tek... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T07:29+0300
2023-11-28T07:29+0300
2023-11-28T07:30+0300
türkiye
seçil erzan
bankacılık
dolandırıcılık
fatih terim
ahmet hakan
denizbank
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Ahmet Hakan, bankacı Seçil Erzan'ın, Fatih terim fonu diyerek birçok futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen olayda gözlerin iki kişiye çevrildiğini yazdı.Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Fatih Terim'in haklarında çıkan iddialara yanı vermesi gerektiğinin altın çizen Ahmet Hakan şunları söyledi:
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Ahmet Hakan, Fatih Terim'e sordu: Söz konusu fona 'Fatih Terim fonu' denilmesine bir cevabı yok mu?
07:29 28.11.2023 (güncellendi: 07:30 28.11.2023)
Ahmet Hakan, Seçil Erzan'ın yüksek karlı fon dolandırıcılığında adı geçen Fatih Terim'in bir açıklama yapması gerektiğini belirtti ve "Para yatıran bir tek kişi bile kendisini arayıp “Fatih Hocam, siz de para yatırmışsınız, doğru mu, bize de tavsiye eder misiniz?” diye sormadı mı? Hadi Arda, Emre sormadı, kızı Buse de mi sormadı?" dedi.
Ahmet Hakan, bankacı Seçil Erzan'ın, Fatih terim fonu diyerek birçok futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen olayda gözlerin iki kişiye çevrildiğini yazdı.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Fatih Terim'in haklarında çıkan iddialara yanı vermesi gerektiğinin altın çizen Ahmet Hakan şunları
söyledi:
"Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, şu sorulara yanıt vermeli: - Bankasındaki bir şubenin müdürü, bu dalavereleri çevirirken hiç mi haberi olmadı? Haberi olur olmaz hemen savcılığa başvurdu mu? Neden Seçil Erzan’ı koluna serumlar falan takarak bankada sorguladı? Seçil Erzan’a mahkemede vereceği ifadeyi neden öğretmeye çalıştı? Bankasının içinde gerçekleşen bu dolandırıcılık nedeniyle sorumluluğu yok mu? Ortalık toz duman olmuşken neden ısrarla ve inatla susuyor? Neden açıklama yapmıyor? Fatih Terim’in hiç sinirlenmeden, kimseyi suçlamadan cevaplaması gereken sorular şunlar: Söz konusu fona “Fatih Terim fonu” denilmesine bir cevabı yok mu? Seçil Erzan, verdiği ikinci ifadede kendisinden de fon için para aldığını söylüyor. Bu konuda ne diyecek? Seçil Erzan, herkese “Fatih Terim de bu işin içinde” diyor. Para yatıran bir tek kişi bile kendisini arayıp “Fatih Hocam, siz de para yatırmışsınız, doğru mu, bize de tavsiye eder misiniz?” diye sormadı mı? Hadi Arda, Emre sormadı, kızı Buse de mi sormadı?"