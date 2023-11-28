Abdulkadir Selvi: Fatih Terim bu işin neresinde?

"Fatih Terim’in bu olaydaki rolünü anlayabilmek için ikinci iddianameyi ve yargılama sürecini görmek gerekecek. Fonun adına ‘Fatih Terim fonu’ deniliyor. Parasını kaptıranların çoğunluğu Fatih Terim’in yakın çevresindeki isimler. Kızı Buse Terim var. Seçil Erzan, “Beni kızı gibi severdi” dediği Fatih Terim’in ismini kullanarak bazı futbolcuları fona katılması için ikna etmiş. Fatih Terim, “Ben para vermedim” diyor. Seçil Erzan’ın evinde bulunan tabloda Fatih Terim isminin karşılığı boş bulunuyor. Fatih Terim iddianamede müşteki olarak da başka bir sıfatla da yer almıyor. Ama Fatih Terim ismine bazı yerlerde rastlıyoruz. Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun avukatları, mahkemedeki savunmalarında Fatih Terim’in de fona para verdiğini söyledi. “Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenip ödenmemesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu” iddia ettiler."