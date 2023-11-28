Abdulkadir Selvi: Fatih Terim bu işin neresinde?
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
© AA / Emrah Yorulmaz
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Seçil Erzan'ın spor dünyasından birçok kişiyi dolandırdığına ilişkin iddianamede Fatih Terim'in rolünün önemli olacağını savundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bankacı Seçil Erzan'ın çok sayıda futbolcuyu yüksek karlı fon vaadiyle kandırdığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, Fatih Terim'in olaydaki rolünü anlayabilmek için yargılama sürecini görmek gerektiğinin altını çizdi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında 'Ponzi Seçil olayını ikinci iddianame aydınlatacak' dedi ve şunları söyledi:
"Fatih Terim’in bu olaydaki rolünü anlayabilmek için ikinci iddianameyi ve yargılama sürecini görmek gerekecek. Fonun adına ‘Fatih Terim fonu’ deniliyor. Parasını kaptıranların çoğunluğu Fatih Terim’in yakın çevresindeki isimler. Kızı Buse Terim var. Seçil Erzan, “Beni kızı gibi severdi” dediği Fatih Terim’in ismini kullanarak bazı futbolcuları fona katılması için ikna etmiş. Fatih Terim, “Ben para vermedim” diyor. Seçil Erzan’ın evinde bulunan tabloda Fatih Terim isminin karşılığı boş bulunuyor. Fatih Terim iddianamede müşteki olarak da başka bir sıfatla da yer almıyor. Ama Fatih Terim ismine bazı yerlerde rastlıyoruz. Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun avukatları, mahkemedeki savunmalarında Fatih Terim’in de fona para verdiğini söyledi. “Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenip ödenmemesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu” iddia ettiler."
Ponzi sistemi nedir?
Ponzi şeması veya Ponzi sistemi, yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.
Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.