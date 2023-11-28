https://sputniknews.com.tr/20231128/abd-ordusu-suriyedeki-askeri-varliklarini-guclendiriyor-1077861087.html

ABD ordusu, Suriye'deki askeri varlıklarını güçlendiriyor

ABD ordusu, Suriye'deki askeri varlıklarını güçlendiriyor

İsrail-Filistin çatışmalarının ateşkes sebebiyle duraklamasıyla ABD'nin Suriye'de bulunan üslerine askeri teçhizat takviyesi yaptığı belirtildi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T12:12+0300

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Amerikan ordusunun, gerçek mühimmatla askeri tatbikatlar gerçekleştirmek, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ilanından faydalanmak ve Irak direnişinin ateşkesin azaltılmasına ilişkin arka planında yaptığı açıklamalarla bağlantılı olarak Suriye'nin doğusundaki üslerine gelişmiş askeri teçhizat aktardı.Suriye'nin doğusundaki bir Sputnik muhabiri, ABD Ordusu'na ait büyük bir askeri kargo uçağının, Haseke'nin kuzeydoğusunda, Irak sınırı yakınındaki petrol kasabası Rumeylan kırsalındaki üssüne uçaksavar silahları, mühimmat ve lojistik malzemeleri de içeren ekipmanlar sevk ettiğini doğruladı. Muhabir, "Askeri teçhizat, geçtiğimiz haftalarda Irak İslami Direnişi tarafından ifa edilen 7'den fazla füze saldırısına veya intihar drone'una maruz kalan üssü korumak için geliyor. Maddi kayıplar var" dedi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, aynı kapsamda Amerikan güçlerinin önderlik ettiği sözde 'uluslararası koalisyon' güçleri de Pazartesi ilerleyen saatlerde Tel Baydar'daki üslerinde gerçek mühimmat ve ağır silahlarla askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.Ayrıca YPG içerisinde yer alan Amerikan ordusuna sadık güçlerin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalındaki nüfuz bölgelerine askeri teçhizat yüklü 60 araçtan oluşan askeri takviyeler getirdiği belirtildi. Haseke ve Rakka'dan gelen takviyelerin, Deyrizor'un doğu kırsalındaki El Bahra, El Busayrah ve El Şahil kasabalarına doğru askeri noktalara takviye yaptığı vurgulandı.Doğu Suriye'deki bir Sputnik muhabiri, El Omar petrol ve Koniko gaz sahalarındaki üslerine yönelik saldırıların artmasının yanı sıra kasaba ve köylerde devam eden gerginlik ve çatışmalar nedeniyle askeri takviyelerin Amerika emriyle geldiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/suriye-disisleri-abd-heyetinin-suriyenin-kuzeydogusunu-ziyareti-ulke-egemenliginin-ihlalidir-1075314539.html

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