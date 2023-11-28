81 ilde 'Çember' operasyonu: Bin 34 firari yakalandı

8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7 Operasyonlarında” arama Kaydı bulunan 1⃣0⃣3⃣4⃣ Firari Yakalandı❗️



Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin… pic.twitter.com/bGCIvsSa6W