https://sputniknews.com.tr/20231128/81-ilde-cember-operasyonu-bin-34-firari-yakalandi-1077853628.html
81 ilde 'Çember' operasyonu: Bin 34 firari yakalandı
81 ilde 'Çember' operasyonu: Bin 34 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle gerçekleştirilen ÇEMBER-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firarinin... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T08:43+0300
2023-11-28T08:43+0300
2023-11-28T08:46+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-7 operasyonu hakkında hakkında paylaşım yaptı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon
81 ilde 'Çember' operasyonu: Bin 34 firari yakalandı
08:43 28.11.2023 (güncellendi: 08:46 28.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle gerçekleştirilen ÇEMBER-7 Operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-7 operasyonu hakkında hakkında paylaşım yaptı.