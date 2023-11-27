https://sputniknews.com.tr/20231127/turkiyenin-en-soguk-3-ili-aciklandi-1077838019.html
Türkiye'nin en soğuk 3 ili açıklandı
Türkiye'nin en soğuk 3 ili açıklandı
Meteoroloji Gözlem İstasyonu, verilerine göre Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. 27 Kasım gece sıcaklığı değerleriyle yapılan ölçüme göre... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T18:31+0300
2023-11-27T18:31+0300
2023-11-27T18:31+0300
türkiye
soğuk
türkiye
bolu
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11.3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 11.3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10.2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz Dağı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231127/hatayda-kara-ve-deniz-birlesti-caddeler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1077815503.html
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türkiyenin en soğuk yeri, türkiyenin en soğuk ili, türkiyenin en soğuk şehri, bolu kartalkaya kaç derece
türkiyenin en soğuk yeri, türkiyenin en soğuk ili, türkiyenin en soğuk şehri, bolu kartalkaya kaç derece
Türkiye'nin en soğuk 3 ili açıklandı
Meteoroloji Gözlem İstasyonu, verilerine göre Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. 27 Kasım gece sıcaklığı değerleriyle yapılan ölçüme göre Türkiye'nin en soğuk 3 ilinden ikisi ise Düzce ve Çankırı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11.3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti.
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 11.3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10.2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz Dağı oldu.