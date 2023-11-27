https://sputniknews.com.tr/20231127/turkiyenin-en-soguk-3-ili-aciklandi-1077838019.html

Türkiye'nin en soğuk 3 ili açıklandı

Türkiye'nin en soğuk 3 ili açıklandı

Meteoroloji Gözlem İstasyonu, verilerine göre Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. 27 Kasım gece sıcaklığı değerleriyle yapılan ölçüme göre... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T18:31+0300

2023-11-27T18:31+0300

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türkiye

soğuk

türkiye

bolu

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11.3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 11.3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10.2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz Dağı oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231127/hatayda-kara-ve-deniz-birlesti-caddeler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1077815503.html

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