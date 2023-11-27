https://sputniknews.com.tr/20231127/turk-denizcilerin-bulundugu-gemi-15-saat-sonra-kurtarildi-1077819115.html
Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:22+0300
2023-11-27T11:22+0300
2023-11-27T11:22+0300
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yemen
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denizci
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Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/denizcilik-genel-mudurlugu-aden-korfezinde-bir-geminin-kacirildigi-degerlendiriliyor-1077806147.html
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gemi, yemen, türkiye, denizci
gemi, yemen, türkiye, denizci
Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli kimyasal tankerin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.