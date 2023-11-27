https://sputniknews.com.tr/20231127/turk-denizcilerin-bulundugu-gemi-15-saat-sonra-kurtarildi-1077819115.html

Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı

Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcileri Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı Central Park isimli... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T11:22+0300

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türkiye

gemi

yemen

türkiye

denizci

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Denizcilik Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tankerin, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir halinde iken sabah saatlerinden beri iletişim kurulamadığını ve kaçırıldığı değerlendirildiğini açıklamıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizciler Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel’in görev yaptığı geminin 15 saat sonra kurtarıldığını açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/denizcilik-genel-mudurlugu-aden-korfezinde-bir-geminin-kacirildigi-degerlendiriliyor-1077806147.html

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