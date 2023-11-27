https://sputniknews.com.tr/20231127/tiktokta-gomleginin-dugmelerini-acarak-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1077826677.html

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak yayın yapan kadın gözaltına alındı

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak yayın yapan kadın gözaltına alındı

TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T14:24+0300

2023-11-27T14:24+0300

2023-11-27T15:26+0300

türkiye

türkiye

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077826798_0:0:697:392_1920x0_80_0_0_f3596639d3f53c669d2b43c32c962daf.jpg

TikTok'ta, para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 35 yaşındaki G.D., gözaltına alındı. Kocası olduğunu söylediği bir kişiyle canlı yayın açan kadın, gömleğinin düğmelerini açıp, göğüs dekoltesini göstermişti. Kadının bu paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuş tepki çekmişti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nunn haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/sosyal-medya-fenomeni-resit-bozdag-tutuklandi-1077760615.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tiktok