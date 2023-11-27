https://sputniknews.com.tr/20231127/tiktokta-gomleginin-dugmelerini-acarak-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1077826677.html
TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak yayın yapan kadın gözaltına alındı
TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak yayın yapan kadın gözaltına alındı
TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T14:24+0300
2023-11-27T14:24+0300
2023-11-27T15:26+0300
türkiye
türkiye
tiktok
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TikTok'ta, para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 35 yaşındaki G.D., gözaltına alındı. Kocası olduğunu söylediği bir kişiyle canlı yayın açan kadın, gömleğinin düğmelerini açıp, göğüs dekoltesini göstermişti. Kadının bu paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuş tepki çekmişti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nunn haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/sosyal-medya-fenomeni-resit-bozdag-tutuklandi-1077760615.html
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TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak yayın yapan kadın gözaltına alındı
14:24 27.11.2023 (güncellendi: 15:26 27.11.2023)
TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı.
TikTok'ta, para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 35 yaşındaki G.D., gözaltına alındı. Kocası olduğunu söylediği bir kişiyle canlı yayın açan kadın, gömleğinin düğmelerini açıp, göğüs dekoltesini göstermişti. Kadının bu paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuş tepki çekmişti.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nunn haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.