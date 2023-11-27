https://sputniknews.com.tr/20231127/tffden-bazi-hakemleri-dinlendirme-karari-1077833720.html

TFF'den bazı hakemleri dinlendirme kararı

TFF'den bazı hakemleri dinlendirme kararı

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T16:31+0300

2023-11-27T16:31+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.TFF'nin internet sitesinden paylaşılan açıklamasında İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.İbanoğlu ayrıca Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını yetkisi dahilinde dikkatle dinlediğini belirterek, "Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim." açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231127/galatasaray-manchester-united-macinin-hakemi-belli-oldu-1077823460.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem