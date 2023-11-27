https://sputniknews.com.tr/20231127/super-ligde-bir-ayrilik-daha-teknik-direktor--istifa-etti-1077825308.html
Süper Lig'de bir ayrılık daha: Teknik direktör istifa etti
Süper Lig'de bir ayrılık daha: Teknik direktör istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T13:49+0300
2023-11-27T13:49+0300
2023-11-27T13:52+0300
spor
teknik direktör
istifa
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş'in Konyaspor mücadelesi sonrası görevinden istifa ettiği açıklandı. Böylelikle Süper Lig'de 14. teknik direktör ayrılığı yaşandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/fenerbahce-sokak-kavgasi-mi-futbol-maci-mi-1077346540.html
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teknik direktör, istifa
Süper Lig'de bir ayrılık daha: Teknik direktör istifa etti
13:49 27.11.2023 (güncellendi: 13:52 27.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş'in Konyaspor mücadelesi sonrası görevinden istifa ettiği açıklandı. Böylelikle Süper Lig'de 14. teknik direktör ayrılığı yaşandı.