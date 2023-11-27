https://sputniknews.com.tr/20231127/super-ligde-bir-ayrilik-daha-teknik-direktor--istifa-etti-1077825308.html

Süper Lig'de bir ayrılık daha: Teknik direktör istifa etti

Süper Lig'de bir ayrılık daha: Teknik direktör istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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spor

teknik direktör

istifa

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş'in Konyaspor mücadelesi sonrası görevinden istifa ettiği açıklandı. Böylelikle Süper Lig'de 14. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/fenerbahce-sokak-kavgasi-mi-futbol-maci-mi-1077346540.html

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teknik direktör, istifa