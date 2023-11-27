https://sputniknews.com.tr/20231127/spkdan-sosyal-medya-paylasimi-ve-borsa-istanbul-islemleri-sonrasi-2-kisiye-gecici-islem-yasagi-1077845725.html

SPK'dan sosyal medya paylaşımı ve Borsa İstanbul işlemleri sonrası 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'dan sosyal medya paylaşımı ve Borsa İstanbul işlemleri sonrası 2 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yarında başlamak üzere 2 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T23:14+0300

2023-11-27T23:14+0300

2023-11-27T23:14+0300

spk

sosyal medya

borsa

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104219/03/1042190391_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bcd013c3a181f4a26d5ea2ff88aa4b20.jpg

SPK bültenine göre, kullanıcısının Fırat Deryal olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlardan ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Fırat Deryal ve Sevda Deryal isimli kişiler hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK ayrıca, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla net defter değeri 17 milyon 309 bin 59,58 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak İz-san Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi şekliyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin kurul tarafından onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/sosyal-medya-fenomeni-resit-bozdag-tutuklandi-1077760615.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spk, sosyal medya, borsa