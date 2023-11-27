https://sputniknews.com.tr/20231127/rusyadan-bir-ilk-ozel-operasyon-bolgesinde-kamikaze-dronlu-insansiz-deniz-araclari-denenecek--1077817711.html

Rusya'dan bir ilk: Özel operasyon bölgesinde insansız deniz araçları denenecek

Rusya'dan bir ilk: Özel operasyon bölgesinde insansız deniz araçları denenecek

Rusya özel operasyon bölgesinde ilk deniz insansız hava araçlarını test edecek. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T11:46+0300

2023-11-27T11:46+0300

2023-11-27T11:46+0300

ukrayna krizi

drone

iha

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

deniz

araç

silah

rusya

rus ordusu

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Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) Genel Müdürü Mihail Danilenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ilk Rus deniz insansız hava araçlarının 2023 sonuna kadar Rus silahlı kuvvetlerine teslim edileceğini ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde test edileceğini söyledi. Danilenko, "Savunma Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar göndermemiz gereken ilk 10 ünitenin teslimatı konusunda anlaşmaya vardı. Bu, özel askeri operasyon bölgesinde test edilecek ilk deniz İHA araçları olacak" dedi. Genel Müdür, şirketin bu cihazı 'kamikaze drone' olarak da görev yapabilen 'tek seferlik botlar' olarak adlandırdığını sözlerine ekledi. Bu botların tasarımları ve boyutları sayesinde düşman tarafından tespit edilmesinin oldukça zor olduğu aktarıldı.Dronun saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini ve 200 kilometreden fazla seyir menzili ile yaklaşık 600 kilogram taşıma yüküne sahip olacağını da belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-meta-sirketinin-sozcusu-icin-arama-karari-cikartti--1077817952.html

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drone, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), deniz, araç, silah, rusya, rus ordusu, ukrayna