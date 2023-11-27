https://sputniknews.com.tr/20231127/rusyadan-bir-ilk-ozel-operasyon-bolgesinde-kamikaze-dronlu-insansiz-deniz-araclari-denenecek--1077817711.html
Rusya'dan bir ilk: Özel operasyon bölgesinde insansız deniz araçları denenecek
Rusya'dan bir ilk: Özel operasyon bölgesinde insansız deniz araçları denenecek
Rusya özel operasyon bölgesinde ilk deniz insansız hava araçlarını test edecek. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:46+0300
2023-11-27T11:46+0300
2023-11-27T11:46+0300
ukrayna krizi
drone
iha
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
deniz
araç
silah
rusya
rus ordusu
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Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) Genel Müdürü Mihail Danilenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ilk Rus deniz insansız hava araçlarının 2023 sonuna kadar Rus silahlı kuvvetlerine teslim edileceğini ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde test edileceğini söyledi. Danilenko, "Savunma Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar göndermemiz gereken ilk 10 ünitenin teslimatı konusunda anlaşmaya vardı. Bu, özel askeri operasyon bölgesinde test edilecek ilk deniz İHA araçları olacak" dedi. Genel Müdür, şirketin bu cihazı 'kamikaze drone' olarak da görev yapabilen 'tek seferlik botlar' olarak adlandırdığını sözlerine ekledi. Bu botların tasarımları ve boyutları sayesinde düşman tarafından tespit edilmesinin oldukça zor olduğu aktarıldı.Dronun saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini ve 200 kilometreden fazla seyir menzili ile yaklaşık 600 kilogram taşıma yüküne sahip olacağını da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-meta-sirketinin-sozcusu-icin-arama-karari-cikartti--1077817952.html
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drone, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), deniz, araç, silah, rusya, rus ordusu, ukrayna
drone, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), deniz, araç, silah, rusya, rus ordusu, ukrayna
Rusya'dan bir ilk: Özel operasyon bölgesinde insansız deniz araçları denenecek
Rusya özel operasyon bölgesinde ilk deniz insansız hava araçlarını test edecek.
Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) Genel Müdürü Mihail Danilenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ilk Rus deniz insansız hava araçlarının 2023 sonuna kadar Rus silahlı kuvvetlerine teslim edileceğini ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde test edileceğini söyledi.
Danilenko, "Savunma Bakanlığı, bu yılın sonuna kadar göndermemiz gereken ilk 10 ünitenin teslimatı konusunda anlaşmaya vardı. Bu, özel askeri operasyon bölgesinde test edilecek ilk deniz İHA araçları olacak" dedi.
Genel Müdür, şirketin bu cihazı 'kamikaze drone' olarak da görev yapabilen 'tek seferlik botlar' olarak adlandırdığını sözlerine ekledi. Bu botların tasarımları ve boyutları sayesinde düşman tarafından tespit edilmesinin oldukça zor olduğu aktarıldı.
Dronun saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceğini ve 200 kilometreden fazla seyir menzili ile yaklaşık 600 kilogram taşıma yüküne sahip olacağını da belirtildi.