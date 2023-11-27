https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-turkiye-abdnin-baskisi-altinda-rusya-ile-iliskilerini-degistirmeyecek-1077841808.html

Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek

Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson’un önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendiren Rus uzman Zaytsev, Ankara’dan Rusya’ya yönelik... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T20:12+0300

2023-11-27T20:12+0300

2023-11-27T20:12+0300

görüş

türkiye

abd

abd

rusya

abd hazine bakanlığı

brian nelson

aleksandr zaytsev

yaptırım

kısıtlama

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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doçent Aleksandr Zaytsev, Sputnik’e demecinde ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirdi.Washington’un daha önce Rusya'nın kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği iddiasıyla bazı Türk firmalarına ve kişilere yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Zaytsev, Washington’un bu eylemlerinin uluslararası ticaret hukuk normlarına ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.Zaytsev, “Belirli bir devlete yönelik tek taraflı yaptırımları devreye almak ABD için olağan bir uygulamadır. Kendi yaptırım rejimine azami olarak uyulmasını sağlamak amacı ile baskı, ikincil yaptırımlar uygulayabilir. Bu genel bir eğilimdir. ABD'nin Türkiye'ye de baskı yapmaya çalışması şaşırtıcı değil. Şüphesiz buna normal bir olay denemez. Bu tür eylemler uluslararası ticaret hukukunun, serbest ticaret ilkelerinin ihlalidir” diye konuştu.Türkiye’nin ABD'nin kontrolü altına girmeyeceği ve kilit ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile ilişkilerinde herhangi bir revizyona kalkışmayacağı görüşünü dile getiren uzman, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231126/amerikan-basini-abd-turkiyeden-rusya-ve-hamasa-yonelik-yaptirimlara-uymasini-isteyecek--1077805888.html

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türkiye, abd, abd, rusya, abd hazine bakanlığı, brian nelson, aleksandr zaytsev, yaptırım, kısıtlama