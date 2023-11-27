https://sputniknews.com.tr/20231127/rus-uzman-turkiye-abdnin-baskisi-altinda-rusya-ile-iliskilerini-degistirmeyecek-1077841808.html
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson’un önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendiren Rus uzman Zaytsev, Ankara’dan Rusya’ya yönelik... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T20:12+0300
2023-11-27T20:12+0300
2023-11-27T20:12+0300
görüş
türkiye
abd
abd
rusya
abd hazine bakanlığı
brian nelson
aleksandr zaytsev
yaptırım
kısıtlama
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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doçent Aleksandr Zaytsev, Sputnik’e demecinde ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirdi.Washington’un daha önce Rusya'nın kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği iddiasıyla bazı Türk firmalarına ve kişilere yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Zaytsev, Washington’un bu eylemlerinin uluslararası ticaret hukuk normlarına ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.Zaytsev, “Belirli bir devlete yönelik tek taraflı yaptırımları devreye almak ABD için olağan bir uygulamadır. Kendi yaptırım rejimine azami olarak uyulmasını sağlamak amacı ile baskı, ikincil yaptırımlar uygulayabilir. Bu genel bir eğilimdir. ABD'nin Türkiye'ye de baskı yapmaya çalışması şaşırtıcı değil. Şüphesiz buna normal bir olay denemez. Bu tür eylemler uluslararası ticaret hukukunun, serbest ticaret ilkelerinin ihlalidir” diye konuştu.Türkiye’nin ABD'nin kontrolü altına girmeyeceği ve kilit ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile ilişkilerinde herhangi bir revizyona kalkışmayacağı görüşünü dile getiren uzman, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231126/amerikan-basini-abd-turkiyeden-rusya-ve-hamasa-yonelik-yaptirimlara-uymasini-isteyecek--1077805888.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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türkiye, abd, abd, rusya, abd hazine bakanlığı, brian nelson, aleksandr zaytsev, yaptırım, kısıtlama
türkiye, abd, abd, rusya, abd hazine bakanlığı, brian nelson, aleksandr zaytsev, yaptırım, kısıtlama
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson’un önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendiren Rus uzman Zaytsev, Ankara’dan Rusya’ya yönelik yaptırımlara uymasını isteyecek olan ABD’nin bu eylemlerinin uluslararası ticaret hukuk normlarına ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.
Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doçent Aleksandr Zaytsev, Sputnik’e demecinde ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyareti değerlendirdi.
Washington’un daha önce Rusya'nın kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği iddiasıyla bazı Türk firmalarına ve kişilere yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Zaytsev, Washington’un bu eylemlerinin uluslararası ticaret hukuk normlarına ve serbest ticaret ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.
Zaytsev, “Belirli bir devlete yönelik tek taraflı yaptırımları devreye almak ABD için olağan bir uygulamadır. Kendi yaptırım rejimine azami olarak uyulmasını sağlamak amacı ile baskı, ikincil yaptırımlar uygulayabilir. Bu genel bir eğilimdir. ABD'nin Türkiye'ye de baskı yapmaya çalışması şaşırtıcı değil. Şüphesiz buna normal bir olay denemez. Bu tür eylemler uluslararası ticaret hukukunun, serbest ticaret ilkelerinin ihlalidir” diye konuştu.
Türkiye’nin ABD'nin kontrolü altına girmeyeceği ve kilit ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile ilişkilerinde herhangi bir revizyona kalkışmayacağı görüşünü dile getiren uzman, şunları söyledi:
“ABD, yaptırımları kendi dış politika hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor. Ancak yaptırımlar üzerinden Türkiye'yi etkileyip Rusya'ya yönelik yaptırım rejimine uymaya zorlaması pek mümkün görünmüyor. Türkiye ABD’nin baskısına boyun eğmeyecek. Zira en önemli ticari ve ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile işbirliği kendi yararınadır.”