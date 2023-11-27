https://sputniknews.com.tr/20231127/mesai-arkadaslarina-sinirlenen-kepce-operatoru-is-makinesiyle-iscileri-kovaladi-2-yarali-1077831989.html
Mesai arkadaşlarına sinirlenen kepçe operatörü iş makinesiyle işçileri kovaladı: 2 yaralı
Mesai arkadaşlarına sinirlenen kepçe operatörü iş makinesiyle işçileri kovaladı: 2 yaralı
İzmir’in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle kovaladı. Çıkan kavgada 2 işçi... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:16+0300
2023-11-27T16:16+0300
2023-11-27T16:16+0300
yaşam
video
iş makinesi
kepçe operatörü
izmir
konak
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İzmir Konak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı.Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı.İşçilerin üzerine iş makinesini süren kepçe operatörü, şantiye kapılarını yerinden söktü.Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.
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Mesai arkadaşlarına sinirlenen kepçe operatörü iş makinesiyle işçileri kovaladı: 2 yaralı
Mesai arkadaşlarına sinirlenen kepçe operatörü iş makinesiyle işçileri kovaladı: 2 yaralı
2023-11-27T16:16+0300
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video, iş makinesi, kepçe operatörü, izmir, konak, видео
video, iş makinesi, kepçe operatörü, izmir, konak, видео
Mesai arkadaşlarına sinirlenen kepçe operatörü iş makinesiyle işçileri kovaladı: 2 yaralı
İzmir’in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle kovaladı. Çıkan kavgada 2 işçi yaralandı.
İzmir Konak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı.
İşçilerin üzerine iş makinesini süren kepçe operatörü, şantiye kapılarını yerinden söktü.
Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.