https://sputniknews.com.tr/20231127/lastikcilerde-kis-lastigi-yogunlugu-6-bin-liradan-basliyor-1077820323.html
Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu: 6 bin liradan başlıyor
Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu: 6 bin liradan başlıyor
Lastik servislerinde kış lastiği maratonu başladı. Bu sene orta sınıf kış lastiğinin bir takımı sürücülerin otomobilde en az 7 bin TL’yi, SUV’larda en az 8 bin... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:46+0300
2023-11-27T11:46+0300
2023-11-27T11:46+0300
türkiye
kış lastiği
otomobil
ekonomi
kış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82351812945891b150a20e36aaabd008.jpg
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bu sene beklenenden daha erken 7 derecenin altına düşünce, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekilmişti. Yeni bir kış lastiği takımı alan sürücüleri yüzde 70’in üzerinde artan fiyatlar karşıladı.Lastik fiyatları ne kadar?Otomobiller: 7 bin TL - 15 bin TLSUV’LAR: 8 bin 400 TL - 19 bin TLHAFİF TİCARİLER: 8 bin TL - 18 bin TLKİRALIK LASTİKLER: 2 bin 500 TL - 5 bin TLKış lastiği tarifesi... Takımı 7 bin TL’den başlıyor bütçesi olmayan ikinci ele gidiyorİkinci el lastik alınır mı?Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre lastikçiler hafta sonu boyunca fazla mesai yaptı. Servislerde lastik değişimi bekleyen otomobillerin yollara kadar taştığı görüldü. İstanbul Alibeyköy’deki bir lastik servisinin sahibi Ahmet Araz, “Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarının ardından 22 Kasım’dan itibaren yoğunluğumuz başladı. Normalde pazar günleri açmayan servisler bile bu pazar (26 Kasım) geç saatlere kadar çalışacak. Genelde yaz lastiklerini çıkarıp kış lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücüler, lastik fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle satın almak yerine mevcut lastiğini, çok kötü durumda değilse bir sene daha kullanmayı tercih ediyor” dedi. Maslak’taki bir lastik zincirinin yetkilisi Serkan Tarakçı ise, “Fiyatlar yüksek, ikinci el bu sene de revaçta. Sıfır almak yerine 3 bin TL’ye 1-2 sene kullanılmış ikinci el lastik bulmak mümkün. Gücü yetmeyen daha çok ikinci el tercih ediyor. Ancak sürücülerin ikinci el alırken güvenilir yerden alması ve lastiğin dişlerini kontrol etmesi gerek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-400-lira-odemeyen-30-bin-liradanolabilir-1077776112.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063606170_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_3a08b1f96df68a6a0a08662de97a1b1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kış lastiği fiyatları,kış lastiği önerisi,kış lastiği cezası
kış lastiği fiyatları,kış lastiği önerisi,kış lastiği cezası
Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu: 6 bin liradan başlıyor
Lastik servislerinde kış lastiği maratonu başladı. Bu sene orta sınıf kış lastiğinin bir takımı sürücülerin otomobilde en az 7 bin TL’yi, SUV’larda en az 8 bin 400 TL’yi gözden çıkarmasını gerektiriyor. Üst sınıflarda bu 20 bin TL’lere buluyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bu sene beklenenden daha erken 7 derecenin altına düşünce, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekilmişti.
Yeni bir kış lastiği takımı alan sürücüleri yüzde 70’in üzerinde artan fiyatlar karşıladı.
Lastik fiyatları ne kadar?
Otomobiller: 7 bin TL - 15 bin TL
SUV’LAR: 8 bin 400 TL - 19 bin TL
HAFİF TİCARİLER: 8 bin TL - 18 bin TL
KİRALIK LASTİKLER: 2 bin 500 TL - 5 bin TL
Kış lastiği tarifesi... Takımı 7 bin TL’den başlıyor bütçesi olmayan ikinci ele gidiyor
İkinci el lastik alınır mı?
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre lastikçiler hafta sonu boyunca fazla mesai yaptı. Servislerde lastik değişimi bekleyen otomobillerin yollara kadar taştığı görüldü. İstanbul Alibeyköy’deki bir lastik servisinin sahibi Ahmet Araz, “Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarının ardından 22 Kasım’dan itibaren yoğunluğumuz başladı. Normalde pazar günleri açmayan servisler bile bu pazar (26 Kasım) geç saatlere kadar çalışacak. Genelde yaz lastiklerini çıkarıp kış lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücüler, lastik fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle satın almak yerine mevcut lastiğini, çok kötü durumda değilse bir sene daha kullanmayı tercih ediyor” dedi. Maslak’taki bir lastik zincirinin yetkilisi Serkan Tarakçı ise, “Fiyatlar yüksek, ikinci el bu sene de revaçta. Sıfır almak yerine 3 bin TL’ye 1-2 sene kullanılmış ikinci el lastik bulmak mümkün. Gücü yetmeyen daha çok ikinci el tercih ediyor. Ancak sürücülerin ikinci el alırken güvenilir yerden alması ve lastiğin dişlerini kontrol etmesi gerek” dedi.