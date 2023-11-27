https://sputniknews.com.tr/20231127/lastikcilerde-kis-lastigi-yogunlugu-6-bin-liradan-basliyor-1077820323.html

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu: 6 bin liradan başlıyor

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu: 6 bin liradan başlıyor

Lastik servislerinde kış lastiği maratonu başladı. Bu sene orta sınıf kış lastiğinin bir takımı sürücülerin otomobilde en az 7 bin TL’yi, SUV’larda en az 8 bin... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T11:46+0300

2023-11-27T11:46+0300

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türkiye

kış lastiği

otomobil

ekonomi

kış

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Yurt genelinde hava sıcaklıkları bu sene beklenenden daha erken 7 derecenin altına düşünce, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekilmişti. Yeni bir kış lastiği takımı alan sürücüleri yüzde 70’in üzerinde artan fiyatlar karşıladı.Lastik fiyatları ne kadar?Otomobiller: 7 bin TL - 15 bin TLSUV’LAR: 8 bin 400 TL - 19 bin TLHAFİF TİCARİLER: 8 bin TL - 18 bin TLKİRALIK LASTİKLER: 2 bin 500 TL - 5 bin TLKış lastiği tarifesi... Takımı 7 bin TL’den başlıyor bütçesi olmayan ikinci ele gidiyorİkinci el lastik alınır mı?Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre lastikçiler hafta sonu boyunca fazla mesai yaptı. Servislerde lastik değişimi bekleyen otomobillerin yollara kadar taştığı görüldü. İstanbul Alibeyköy’deki bir lastik servisinin sahibi Ahmet Araz, “Meteoroloji ve AFAD’ın uyarılarının ardından 22 Kasım’dan itibaren yoğunluğumuz başladı. Normalde pazar günleri açmayan servisler bile bu pazar (26 Kasım) geç saatlere kadar çalışacak. Genelde yaz lastiklerini çıkarıp kış lastiklerini değiştiriyoruz. Sürücüler, lastik fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle satın almak yerine mevcut lastiğini, çok kötü durumda değilse bir sene daha kullanmayı tercih ediyor” dedi. Maslak’taki bir lastik zincirinin yetkilisi Serkan Tarakçı ise, “Fiyatlar yüksek, ikinci el bu sene de revaçta. Sıfır almak yerine 3 bin TL’ye 1-2 sene kullanılmış ikinci el lastik bulmak mümkün. Gücü yetmeyen daha çok ikinci el tercih ediyor. Ancak sürücülerin ikinci el alırken güvenilir yerden alması ve lastiğin dişlerini kontrol etmesi gerek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-400-lira-odemeyen-30-bin-liradanolabilir-1077776112.html

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kış lastiği fiyatları,kış lastiği önerisi,kış lastiği cezası