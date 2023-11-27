https://sputniknews.com.tr/20231127/katar-disisleri-bakanligi-gazzedeki-insani-aranin-2-gun-daha-uzatilmasi-icin-mutabakata-varildi-1077839392.html
Gazze'de geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Gazze'de geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Aynı zamanda Hamas'tan da İnsani... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T19:18+0300
2023-11-27T19:18+0300
2023-11-27T19:29+0300
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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son dakika, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas
son dakika, ateşkes, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas
Gazze'de geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
19:18 27.11.2023 (güncellendi: 19:29 27.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Aynı zamanda Hamas'tan da İnsani aranın 2 daha uzatılması için İsrail ile anlaşmaya varıldığı yönünde açıklama geldi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.