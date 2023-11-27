https://sputniknews.com.tr/20231127/kastamonuda-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1077811548.html

Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:22+0300

2023-11-27T09:22+0300

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türkiye

kastamonu

yük gemisi

türkiye

fırtına

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İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/rusyadan-trabzona-20-gemi-seferi-yapilacak--1077497495.html

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kastamonu, yük gemisi, türkiye, fırtına