https://sputniknews.com.tr/20231127/kastamonuda-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1077811548.html
Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T09:22+0300
2023-11-27T09:22+0300
2023-11-27T09:22+0300
türkiye
kastamonu
yük gemisi
türkiye
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068832632_0:218:695:609_1920x0_80_0_0_e6ca07853581c9d202b2097253283d29.jpg
İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/rusyadan-trabzona-20-gemi-seferi-yapilacak--1077497495.html
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068832632_0:153:695:674_1920x0_80_0_0_7c962f1c8a4aa9c815f5e76455a1c592.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu, yük gemisi, türkiye, fırtına
kastamonu, yük gemisi, türkiye, fırtına
Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.
Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.