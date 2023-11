https://sputniknews.com.tr/20231127/is-insani-ibrahim-caglar-erzana-nasil-inandigini-anlatti-terim-20-milyon-dolar-kazandi-dedi-1077827343.html

İş insanı İbrahim Çağlar, Erzan’a nasıl inandığını anlattı: 'Terim 20 milyon dolar kazandı' dedi

İş insanı İbrahim Çağlar, Erzan’a nasıl inandığını anlattı: 'Terim 20 milyon dolar kazandı' dedi

Seçil Erzan davasında iş insanı İbrahim Çağlar’ın ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Erzan; Çağları "Fatih Terim 20 milyon dolar kazandı, kapalı ve gizli fondaki... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T14:40+0300

2023-11-27T14:40+0300

2023-11-27T15:52+0300

türkiye

seçil erzan

fatih terim

dolandırıcılık

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

ibrahim çağlar

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044648321_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_9c3dd849f4980a6609f0349407b8bf7e.jpg

Bankacı Seçil Erzan’ın yüksek kar vaadiyle birçok ismi dolandırdığı iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Müştekilerden İsmail İbrahim Çağlar’ın soruşturma aşamasındaki ifadesinde, ‘’Seçil Erzan, bu fondan Fatih hocanın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim Fonu' olarak andığını söyledi. Diğer müştekilerden Nurettin Gözaçan ise Erzan’ın masasının üzerinde görünür şekilde Fatih Terim imzalı evrakları olduğunu söyledi.Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.‘’Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım’’Seçil Erzan’ın 3 Mayıs 2023’de Savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, ‘’Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. Terim'in finansal danışmanı bendim. Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı. Fon vaat ettiğim insanlara ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde yüzde 20, 30, 40'lara varan paralar kazanılacağını vaat ettim’’ ifadelerini kullandı.‘’Bu fondan Fatih hocanın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim Fonu' olarak andığını söyledi’’Müştekilerden İsmail İbrahim Çağlar Savcılıktaki ifadesinde, ‘’Seçil Erzan bana eğer kenarda duran, kullanmadığım bir meblağ varsa bankanın çok yüksek kazançlı kapalı, gizli bir fonunun olduğunu, buradan çok yüksek bir getiri elde edebileceğimi, Galatasaray takımının eski teknik direktörü Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Fatih hocanın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim Fonu' olarak andığını, ayrıca pek çok Galatasaraylının, ünlü futbolcunun ve tanınmış ismin de yine bu fondan yararlandıklarını söyledi. hemen o sırada Fatih Terim'i aramak istedim ancak, şüpheli bunun kesinlikle bir ‘forex’ işlemi olmadığını, bankanın yüksek mevduatı olan özel müşterilere yönelik kapalı bir fonu olduğunu, söz konusu kapalı ve gizli fondaki meblağların haricen takibinin de mümkün olmadığını, Fatih Hoca'nın da gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak bu şekilde aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü’’ şeklinde konuştu.‘’Fatih Terim imzalı evrakları vardı’’Müştekilerden Nurettin Gözaçan’ın ise ifadesinde, ‘’Bize fon içerisinde çok ünlü şahıslar olduğunu söyledi. Örnek olarak Fatih Terim, Arda Turan ve benzeri isimleri söyledi. Hatta masasının üzerinde görünür şekilde Fatih Terim imzalı evrakları vardı’’ şeklinde konuştu.‘’Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim’’Öte yandan, Fatih Terim, 2 Haziran günü Savcılığa verdiği ifadesinde, ‘’Seçil Erzan isimli, banka şube müdürü olarak tanıdığım şahıs ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle, finansal işlerime şahsen vakit ayıramamaktayım. Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve bankaca tespit edilecek işlemlerimde usulsüzlük yapanlardan şikâyetçiyim. Ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suiistimal edildiğini düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.21 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.Müşteki Gözaçan: Hayırlı olsun mesajı aldımİddianamede ifadesine yer verilen müşteki Nurettin Gözaçan, geçen yılın Aralık ayında emekli olduktan sonra bankanın maaş promosyonları konusunu görüşmek üzere özel bir bankanın Florya şubesini aradığını belirterek, sanık Erzan'ın burada görevinin sonlandığını ve Levent Şubesi'ne tayin olduğunu öğrendiğini aktardı.Müşteki Gözaçan, geçmişteki iletişimlerine dayanarak Erzan'a "Hayırlı olsun" mesajı attığını ifade ederek, mesajına yaklaşık 10 gün sonra dönüş yapan Erzan'ın kendisini arayarak "bankalarında zengin ve tanınmış ünlü kişilerin yatırım yaptığı özel bir fon" olduğundan söz ettiğini anlattı.Fonun detaylarını öğrenmek üzere oğluyla bankaya gittiğini dile getiren Gözaçan, sanığın odasında görüşmeyi gerçekleştirdiklerinde masasının üzerinde görünür şekilde "Fatih Terim" imzalı evraklar bulunduğunu ifade etti.Müşteki Gözaçan, Erzan'ın kendilerini ikna etmesi sonucu 292 bin doları sanığın odasında teslim ettiklerini belirterek, sanığın da bunun üzerine A4 kağıdı üzerine "fon katılım kodu"yla birlikte kaşeli resmi belge niteliğinde olduğunu düşündükleri bir kağıdı teslim ettiğini kaydetti.Bunun üzerine yaklaşık bir hafta sonra yine bankaya giderek sanığa 208 bin dolar daha teslim ettiklerini anlatan Gözaçan, Seçil Erzan'la aralarında yaptıkları vade anlaşmasının 17 Mart 2023'te dolduğunu aktardı.'Kahramanmaraş merkezli depremi bahane ederek oyaladı'Gözaçan, bunun üzerine parasını sorduğu sanığın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ödemelerde gecikmeler yaşandığı bahanesiyle kendilerini oyaladığını belirterek, şunları kaydetti:Gözaçan, sanığın kendilerini 500 bin dolar dolandırdığını bankanın Erzan'ı yeterince denetlemediğini düşündüğünü belirterek, mağduriyetlerin bu nedenle oluştuğunu ifade etti.İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231126/fatih-terimden-secil-erzan-ile-ilgili-ilk-aciklama-tarihin-en-buyuk-hukuk-savasini-baslatiyorum-1077794457.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçil erzan, fatih terim, dolandırıcılık, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, ibrahim çağlar, faiz