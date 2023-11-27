https://sputniknews.com.tr/20231127/guney-korede-bir-adam-kuzey-koreyi-ve-sosyalizmi-ovdugu-icin-hapse-atildi--1077829735.html

Güney Kore'de bir adam Kuzey Kore'yi ve sosyalizmi övdüğü için hapse atıldı

Güney Kore'de bir adam Kuzey Kore'yi ve sosyalizmi övdüğü için hapse atıldı

Güney Kore'de düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore'yi öven şiirle katılan 68 yaşındaki Güney Koreli Lee Yoon-seop, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T15:11+0300

2023-11-27T15:11+0300

2023-11-27T15:11+0300

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Güney Kore’de, Kuzey Kore için yazılan bir şiir krize neden oldu. Güney Kore vatandaşı 68 yaşındaki Lee Yoon-seop, 'Uriminzokkiri' adlı resmi site tarafından düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore'yi öven şiirle katıldı. Siteye gönderdiği 'birleşme araçları' şiirinde Güney ve Kuzey Kore'nin 'Kuzey' tarzı sosyalist bir sistemde birleşmesi halinde ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olacağını dile getiren Lee, Kuzey Kore'nin kamuoyunda övülmesini yasaklayan 'Ulusal Güvenlik Yasası' uyarınca Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.Daha önce aynı suçtan 10 ay hapis cezası almıştıMahkeme, kararın daha önce de benzer bir suçtan 10 ay hapis cezası alan Lee Yoon-seop’un 'Kuzey Kore’yi öven propagandalar üretmeye ve bunları yaymaya devam etmesi' gerekçesiyle alındığını açıkladı.Kuzey Kore’de dereceye girdiLee Yoon-seop’un, davaya konu olan şiirle 2016 yılında Kuzey Kore’de düzenlenen bir yarışmada dereceye girdiği öğrenildi. Ayrıca 2013 yılında internette Kuzey Kore ordusunu öven yorumlar yapan şahsın, sonraki yıllarda da Güney Kore’deki internet sitelerinde devlet karşıtı içerikler yayınlamayı sürdürdüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/kuzey-kore-lideri-kim-yerel-secimlerde-oy-kullandi-1077816418.html

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