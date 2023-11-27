https://sputniknews.com.tr/20231127/cristiano-ronaldo-lehine-calinan-penaltiyi-iptal-ettirdi-1077846492.html
Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi
Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T23:41+0300
2023-11-27T23:41+0300
2023-11-27T23:41+0300
spor
cristiano ronaldo
al nassr
portekiz
asya şampiyonlar ligi
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cristiano-ronaldo-rekorunu-gelistirdi-1076404472.html
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cristiano ronaldo, al nassr, portekiz, asya şampiyonlar ligi
cristiano ronaldo, al nassr, portekiz, asya şampiyonlar ligi
Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.