https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-fidan-ispanyada-ispanya-disisleri-avrupa-birligi-ve-isbirligi-bakani-albares-ile-gorustu-1077827696.html
Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Albares ile görüştü
Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Albares ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T14:52+0300
2023-11-27T14:52+0300
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ispanya
barselona
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
dünya
jose manuel albares
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’nda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.Görüşmede, Gazze’deki son duruma ilişkin bilgiler, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.
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Bakan Fidan İspanya'da: İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü
Bakan Fidan İspanya'da: İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü
2023-11-27T14:52+0300
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video, ispanya, barselona, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, видео, jose manuel albares
video, ispanya, barselona, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, видео, jose manuel albares
Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Albares ile görüştü
14:52 27.11.2023 (güncellendi: 14:53 27.11.2023)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’nda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.
Görüşmede, Gazze’deki son duruma ilişkin bilgiler, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.