https://sputniknews.com.tr/20231127/bakan-fidan-ispanyada-ispanya-disisleri-avrupa-birligi-ve-isbirligi-bakani-albares-ile-gorustu-1077827696.html

Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Albares ile görüştü

Bakan Fidan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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jose manuel albares

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’nda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü.Görüşmede, Gazze’deki son duruma ilişkin bilgiler, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

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Bakan Fidan İspanya'da: İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü Bakan Fidan İspanya'da: İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile görüştü 2023-11-27T14:52+0300 true PT0M45S

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video, ispanya, barselona, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, видео, jose manuel albares