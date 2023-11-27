https://sputniknews.com.tr/20231127/ayilar-kis-uykusuna-yatamiyor-uludagda-yiyecek-ariyorlar-1077824944.html

Ayılar kış uykusuna yatamıyor: Uludağ'da yiyecek arıyorlar

Ayılar kış uykusuna yatamıyor: Uludağ'da yiyecek arıyorlar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T13:47+0300

2023-11-27T13:47+0300

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yaşam

ayı

uludağ

kış uykusu

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Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri yediler.

https://sputniknews.com.tr/20231124/artvinde-ari-kovanlarini-parcalayan-bir-grup-ayi-100-kilogram-kestane-bali-yedi-1077744262.html

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