https://sputniknews.com.tr/20231127/avustralyada-aktivistler-kanolarla-limani-kapatti-104-gozalti-1077822551.html

Avustralya'da aktivistler kanolarla limanı kapattı: 104 gözaltı

Avustralya'da aktivistler kanolarla limanı kapattı: 104 gözaltı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde aktivistler ülkenin kömür sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ana limanlardan biri olan Newcastle Limanı'nı kanolarla... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

kano

avustralya

liman

yeni güney galler

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Dubai’de bu perşembe günü gerçekleştirilecek yıllık Küresel İklim Değişikliği Zirvesi COP28 öncesi Avustralya’da aktivistler iklim eylemsizliğini kanolarla limanı kapatarak protesto etti. Avustralya polisinin izniyle Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle Limanı’nda gerçekleştirilen eyleme Avustralya'nın her bir yanından yaklaşık 3 bin kişi katıldı.Ülkenin kömür sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ana limanlardan biri olan Newcastle Limanı’ndaki kömür nakliyesini engellemek isteyen aktivistlerin eylemi sonucu en az yarım milyon ton kömürün ülkeyi terk etmesinin önlendiği iddia edildi.Yeni Güney Galler Polisi, limandan ayrılmayı reddeden 104 aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.Limandaki eyleme katılan 91 yaşındaki Alan Stuart, “Bunu torunlarım ve gelecek nesiller için yapıyorum. Eylemsizliğimizin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları için çok üzgünüm. Bu yüzden elimden geleni yapmak benim görevim” dedi.Dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya’nın, elektrik ihtiyaçları için fosil yakıtlara bağımlı olduğu bilinirken, Rising Tide tarafından yapılan açıklamada, eylem “Avustralya tarihinde iklime yönelik en büyük sivil direniş eylemi” olarak nitelendirildi.

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Avustralya'da aktivistler kanolarla limanı kapattı: 104 gözaltı Avustralya'da aktivistler kanolarla limanı kapattı: 104 gözaltı 2023-11-27T12:55+0300 true PT0M48S

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video, kano, avustralya, liman, yeni güney galler, видео