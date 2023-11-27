https://sputniknews.com.tr/20231127/ataturk-havalimanina-inis-yapan-ozel-ucak-pistten-cikti-1077822589.html
Atatürk Havalimanı'na iniş yapan özel uçak, pistten çıktı
Atatürk Havalimanı'na iniş yapan özel uçak, pistten çıktı
Bodrum’dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana saplandı.Uçakta bulunan... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T12:43+0300
2023-11-27T12:43+0300
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Atatürk Havalimanı'na iniş yapan özel uçak, pistten çıktı
12:43 27.11.2023 (güncellendi: 12:46 27.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bodrum’dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana saplandı.Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.