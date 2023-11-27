https://sputniknews.com.tr/20231127/asgari-ucrette-tarih-belli-oldu-1077830110.html
Asgari ücrette tarih belli oldu
Asgari ücrette tarih belli oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T15:20+0300
2023-11-27T15:20+0300
2023-11-27T15:21+0300
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Asgari ücrette tarih belli oldu
15:20 27.11.2023 (güncellendi: 15:21 27.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.