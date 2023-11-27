https://sputniknews.com.tr/20231127/artvin-hopada-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu-gemide-bulunan-12-personel-icin-calisma-baslatildi-1077818889.html
Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Gemide bulunan 12 personel için çalışma başlatıldı
Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Gemide bulunan 12 personel için çalışma başlatıldı
Artvin’in Hopa ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Karaya oturan gemide 12 personel olduğu... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:26+0300
2023-11-27T11:26+0300
2023-11-27T11:26+0300
yaşam
video
gemi
kuru yük gemisi
artvin
hopa
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"FR Pearl" isimli kuru yük gemisi dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Artvin Hopa açıklarını demirledi.Gemi sabah saatlerinde fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenmeye başladıktan sonra karaya oturdu.Karaya oturan gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Gemide bulunan 12 personel için çalışma başlatıldı
Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Gemide bulunan 12 personel için çalışma başlatıldı
2023-11-27T11:26+0300
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video, gemi, kuru yük gemisi, artvin, hopa, видео
video, gemi, kuru yük gemisi, artvin, hopa, видео
Artvin Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Gemide bulunan 12 personel için çalışma başlatıldı
Artvin’in Hopa ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Karaya oturan gemide 12 personel olduğu bildirildi.
"FR Pearl" isimli kuru yük gemisi dün Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönüşe geçerek akşam Artvin Hopa açıklarını demirledi.
Gemi sabah saatlerinde fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklenmeye başladıktan sonra karaya oturdu.
Karaya oturan gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.