https://sputniknews.com.tr/20231127/arjantinin-yeni-baskani-milei-abd-yolcusu-1077810997.html

Arjantin'in yeni başkanı Milei, ABD yolcusu

Arjantin'in yeni başkanı Milei, ABD yolcusu

Merkez Bankası'nı kapatıp dolara geçmek istediğini söyleyen Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei, ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştiriyor. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T09:07+0300

2023-11-27T09:07+0300

2023-11-27T09:10+0300

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Arjantin medyasının geleceğin 'Ekonomi Bakanı' olarak adlandırdığı eski Maliye Bakanı Luis Caputo ile birlikte ABD'ye giden Milei, X sosyal ağındaki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında ‘ABD yolundayız!’ ifadelerini kullanırken, ayrıca Milei hükümetinin olası ekonomi bakanı Caputo ve ülkenin yeni başbaşkanı olarak adlandırılan Nicolas Posse’nin de yanında olduğunu belirten bir fotoğraf da yayınladı.La Nacion gazetesine göre, yeni devlet başkanının ilk işi Rusya İmparatorluğu doğumlu bir Amerikalı Ortodoks Yahudi hahamı Menahem Mendel Schneerson’un New York'taki mezarına gitmek olacak.Milei, New York'tan sonra Washington'a gidecek ve burada Uluslararası Para Fonu'nun yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Hazinesi temsilcileriyle bir araya gelecek.10 Aralık'ta devlet başkanlığı görevini devralacak popülist liberal siyasetçi Javier Milei, seçimleri kazanması durumunda Arjantin'de görülmemiş ‘radikal değişimler’ yapacağını söylemişti.Radikal vaatlerMilei, enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı Arjantin'de ‘Ekonomik Şok Terapisi’ sözü verirken, planları arasında Merkez Bankası'nın kapatılması ve ülkenin para birimi pesoyu kaldırarak yerine Amerikan dolarını getirmek de var.Milei, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik krize ‘sebep’ olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini vadetmişti.Özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarına ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde reform projesi Milei'nin başlıca vaatleri arasında yer alıyor.Arjantin basınına konuşan uzmanlar, Milei'yi klasik politikacının aksine ‘aşırı kompleksli’ ve ‘rock yıldızı’ bir televizyon yıldızına benzetiyor.Kısa süre önce ülkesindeki La Nacion gazetesine konuşan Milei, Merkez Bankasının kapatılmasına ilişkin "Bu beklenenden daha erken olabilir, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html

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