Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
09:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
10:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
10:21
2 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
11:14
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
11:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
12:20
2 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
12:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
12:43
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Damla Koçman: ‘Dirençlerimizi aştıkça hayatta yeni kapılar açılıyor’
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Şair ve romancı Seyfettin Araç: 'Ağdalı, sert ve okunması zor romanlar yazmayı seviyorum'
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
18:42
1 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
21:11
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
21:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
21:52
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
22:12
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
22:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
22:56
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
23:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
23:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Rüya sona erdi, Amerika'da büyük bir karamsarlık var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Seçil Erzan'ın banka hesaplarına inceleme
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231126/zubeyde-hanimin-bagiscisi-oldugu-darussafaka-dan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-kantat-1077821288.html
Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat
Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 1921'de bağışçıları arasına katıldığı Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyeti'nin... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T12:02+0300
2023-11-27T12:10+0300
yaşam
atatürk
mustafa kemal atatürk
darüşşafaka
zübeyde hanım
opera
istanbul
kadıköy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077820946_0:129:2457:1511_1920x0_80_0_0_55f92ca90f82fd5946f53de74ac798b4.jpg
Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Darüşşafaka Kantatı’nın prömiyerini Cumartesi akşamı İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi. Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", 160 yıllık eğitim kurumunun tarihini sahneye taşıdı. Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla sahnede olduğu etkinlik sanatseverlerle buluştu. 'Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonu bu kurumda hayat buluyor' Etkinlikte söz alan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak" dedi. Etkinliğe destek veren Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise "Ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da bağışçılar arasında Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 tarihinde kuruma 20 bin kuruşluk bağış yaparak bağışçılar arasında yer aldı. Sahnelenen kantatta Zübeyde Hanım da anıldı. Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220508/mustafa-kemal-ataturkun-annesi-zubeyde-hanim-anneler-gununde-mezari-basinda-anildi-1056187068.html
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077820946_137:0:2322:1639_1920x0_80_0_0_bf6a7e53832c8f4dfc3efd1ff70019e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atatürk, mustafa kemal atatürk, darüşşafaka, zübeyde hanım, opera, istanbul, kadıköy
atatürk, mustafa kemal atatürk, darüşşafaka, zübeyde hanım, opera, istanbul, kadıköy

Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat

12:02 26.11.2023 (güncellendi: 12:10 27.11.2023)
Darüşşşafaka Kantatı Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi.
Darüşşşafaka Kantatı Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 1921'de bağışçıları arasına katıldığı Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Darüşşafaka Kantatı’nın prömiyerini Cumartesi akşamı İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi.
Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", 160 yıllık eğitim kurumunun tarihini sahneye taşıdı.
Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla sahnede olduğu etkinlik sanatseverlerle buluştu.

'Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonu bu kurumda hayat buluyor'

Etkinlikte söz alan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak" dedi.
Etkinliğe destek veren Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise "Ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da bağışçılar arasında

Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 tarihinde kuruma 20 bin kuruşluk bağış yaparak bağışçılar arasında yer aldı.
Sahnelenen kantatta Zübeyde Hanım da anıldı.

Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor.
“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı.
Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Anneler Günü’nde mezarı başında anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
TÜRKİYE
Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım Anneler Günü’nde mezarı başında anıldı
8 Mayıs 2022, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала