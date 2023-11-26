https://sputniknews.com.tr/20231126/zubeyde-hanimin-bagiscisi-oldugu-darussafaka-dan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-kantat-1077821288.html

Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat

Zübeyde Hanım'ın bağışçısı olduğu Darüşşafaka'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel kantat

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 1921'de bağışçıları arasına katıldığı Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyeti'nin... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T12:02+0300

2023-11-26T12:02+0300

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Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Darüşşafaka Kantatı’nın prömiyerini Cumartesi akşamı İstanbul Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi. Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", 160 yıllık eğitim kurumunun tarihini sahneye taşıdı. Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla sahnede olduğu etkinlik sanatseverlerle buluştu. 'Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonu bu kurumda hayat buluyor' Etkinlikte söz alan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak" dedi. Etkinliğe destek veren Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise "Ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da bağışçılar arasında Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 28 Kasım 1921 tarihinde kuruma 20 bin kuruşluk bağış yaparak bağışçılar arasında yer aldı. Sahnelenen kantatta Zübeyde Hanım da anıldı. Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220508/mustafa-kemal-ataturkun-annesi-zubeyde-hanim-anneler-gununde-mezari-basinda-anildi-1056187068.html

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